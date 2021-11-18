ГКНБ: Сват Камчыбека Жолдошбаева был задержан с поличным

Ранее сообщалось, что ГКНБ КР за подкуп избирателей задержал родственника одного из кандидатов в депутаты по одномандатному округу города Бишкек. В ведомстве сообщили подробности по этому поводу.

Стало известно, что был задержан сват кандидата в депутаты по Ленинскому избирательному округу №26 Камчыбека Жолдошбаева Муктарбек Сыдыков.

Он, по данным ГКНБ, организовал массовый подкуп избирателей через квартальных и домкомов Ленинского района Бишкека.

"Подозреваемый был задержан с поличным. Он раздал 8 тысяч сомов четверым избирателям Ленинского района. Они уже написали свои объяснительные. Также в его машине были обнаружены 39 тысяч сомов, которые, возможно, предназначались для раздачи избирателям. Об этом свидетельствуют обнаруженные списки избирателей с адресами. Также был проведен обыск в домах двух агитаторов, у них обнаружили списки избирателей и 138 тысяч сомов", - сообщили в ведомстве.

В настоящий момент Мухтарбек Сыдыков водворен в СИЗО ГКНБ КР.