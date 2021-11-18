Погода
$ 84.75 - 84.92
€ 96.72 - 98.05

ГКНБ: Сват Камчыбека Жолдошбаева был задержан с поличным

213  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ранее сообщалось, что ГКНБ КР за подкуп избирателей задержал родственника одного из кандидатов в депутаты по одномандатному округу города Бишкек. В ведомстве сообщили подробности по этому поводу.

Стало известно, что был задержан сват кандидата в депутаты по Ленинскому избирательному округу №26 Камчыбека Жолдошбаева Муктарбек Сыдыков.

Он, по данным ГКНБ, организовал массовый подкуп избирателей через квартальных и домкомов Ленинского района Бишкека.

"Подозреваемый был задержан с поличным. Он раздал 8 тысяч сомов четверым избирателям Ленинского района. Они уже написали свои объяснительные. Также в его машине были обнаружены 39 тысяч сомов, которые, возможно, предназначались для раздачи избирателям. Об этом свидетельствуют обнаруженные списки избирателей с адресами. Также был проведен обыск в домах двух агитаторов, у них обнаружили списки избирателей и 138 тысяч сомов", - сообщили в ведомстве.

В настоящий момент Мухтарбек Сыдыков водворен в СИЗО ГКНБ КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409516
Теги:
выборы, Камчыбек Жолдошбаев, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  