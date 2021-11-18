Погода
$ 84.75 - 84.92
€ 96.72 - 98.05

Впервые в КР провели операция по удалению рака поджелудочной железы у детей

253  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Об этом на своей странице в соцсетях сообщил врач-хирург в национальном центр онкологии Султан Стамбеков.

Впервые в Кыргызстане ребенку проведена операция Панкреатодуоденальная резекция. У ребенка была опухоль головки поджелудочной железы. Ранее таких больных мы вынуждены были отправлять в заграницу. Это стало возможно благодаря нашему одному из лучших хирургов страны, заведующему онкопроктологии, виртуозу своего дела Осомбаеву Мурату Шаршембиевичу. Он великолепный хирург и просто замечательный человек. А девочка дай Бог, теперь навсегда избавится от этой болезни. Детская онкология получила новый этап развития- говорится в сообщении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409517
Теги:
Национальный центр онкологии, операция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  