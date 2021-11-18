Впервые в КР провели операция по удалению рака поджелудочной железы у детей

Об этом на своей странице в соцсетях сообщил врач-хирург в национальном центр онкологии Султан Стамбеков.

Впервые в Кыргызстане ребенку проведена операция Панкреатодуоденальная резекция. У ребенка была опухоль головки поджелудочной железы. Ранее таких больных мы вынуждены были отправлять в заграницу. Это стало возможно благодаря нашему одному из лучших хирургов страны, заведующему онкопроктологии, виртуозу своего дела Осомбаеву Мурату Шаршембиевичу. Он великолепный хирург и просто замечательный человек. А девочка дай Бог, теперь навсегда избавится от этой болезни. Детская онкология получила новый этап развития- говорится в сообщении.