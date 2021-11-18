В Бишкек водитель партнера Яндекс Go прокатил на капоте патрульного

В Бишкеке водитель партнера Яндекс Go прокатил на капоте патрульного. Очевидцы сняли этот инцидент на видео.

Автор ролика говорит, что после такого поступка водителя патрульный вызвал подкрепление. На место прибыл дополнительный наряд для разбирательства обстоятельств. Данный случай произошел на пересечении улиц Абдрахманова и Горького.

В пресс-службе Яндекс Go прокомментировали этот инцидент.

"Мы шокированы произошедшим и считаем, что такое поведение водителя абсолютно недопустимо. Уже сообщили об этом в парк, где он работает. Водитель был заблокирован в системе и не сможет выполнять заказы Яндекс Go", - заявили в компании.