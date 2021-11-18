Сотрудники службы исполнения наказания встретились с коллегами в России

В Москве состоялось официальная встреча делегации службы исполнения наказаний при министерстве юстиции (СИН) во главе с председателем СИН генерал-майором внутренней службы Аскатом Эгембердиевым встретились с руководством ФСИН России генерал-лейтенантом Александром Калашниковым.

В ходе встречи, стороны обсудили перспективы сотрудничества в области обмена опытом между ведомствами в сфере постпенитенциарной ресоциализации и социальной адаптации осужденных, предотвращения насильственного экстремизма и радикализации в исправительных учреждениях, а также повышения квалификации сотрудников пенитенциарных служб.

В завершении встречи, пенитенциарные ведомства двух стран подписали Рабочую программу сотрудничества на 2022 - 2023 годы.

Активное взаимодействие России и Кыргызстана в сфере исполнения уголовных наказаний осуществляется с 2011 года, когда был подписан меморандум о взаимопонимании. На основании этого документа и последующих рабочих программ между ведомствами происходит обмен опытом, взаимные визиты, участие в обучающих семинарах и других мероприятиях.

Во время визита делегация СИН примет участие в международном пенитенциарном форуме в городе Рязани и посетит ряд исправительных учреждений в Волгоградской области, где ознакомится с практической деятельностью уголовно-исполнительной системы России.

Визит был организован при поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке в рамках проекта по развитию уголовно-исполнительной системы КР.