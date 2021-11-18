Погода
$ 84.75 - 84.92
€ 96.72 - 98.05

Советы безопасности РФ и КР укрепят сотрудничество

236  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Москве состоялась рабочая встреча секретарей Советов Безопасности России и Кыргызстана Николая Патрушева и Марата Иманкулова. Об этом сообщается на сайте СБ РФ.

Как отмечается, были обсуждены вопросы российско-кыргызского сотрудничества в области безопасности. Отдельное внимание уделено перспективам взаимодействия в сфере информационной и биологической безопасности.

В завершение встречи Николай Патрушев и Марат Иманкулов подписали план сотрудничества между аппаратом Совета Безопасности РФ и секретариатом Совета Безопасности КР на 2022-2023 годы.

Напомним, что 17 ноября в Москве прошла девятая ежегодная встреча секретарей совбезов стран СНГ. На ней шла речь об угрозах безопасности государств СНГ, исходящих с территории Афганистана, о сотрудничества в сфере миграции, о проблемах, связанные с развитием биотехнологий. Также обсуждались планы взаимодействия в области гуманитарного реагирования, а также противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409521
Теги:
Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  