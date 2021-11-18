Советы безопасности РФ и КР укрепят сотрудничество

В Москве состоялась рабочая встреча секретарей Советов Безопасности России и Кыргызстана Николая Патрушева и Марата Иманкулова. Об этом сообщается на сайте СБ РФ.

Как отмечается, были обсуждены вопросы российско-кыргызского сотрудничества в области безопасности. Отдельное внимание уделено перспективам взаимодействия в сфере информационной и биологической безопасности.

В завершение встречи Николай Патрушев и Марат Иманкулов подписали план сотрудничества между аппаратом Совета Безопасности РФ и секретариатом Совета Безопасности КР на 2022-2023 годы.

Напомним, что 17 ноября в Москве прошла девятая ежегодная встреча секретарей совбезов стран СНГ. На ней шла речь об угрозах безопасности государств СНГ, исходящих с территории Афганистана, о сотрудничества в сфере миграции, о проблемах, связанные с развитием биотехнологий. Также обсуждались планы взаимодействия в области гуманитарного реагирования, а также противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.