Спортивный менеджер Юрий Белоус - о кыргызском футболе

Юрий Белоус - российский футбольный менеджер, спортивный эксперт и функционер. С 2002 по 2008 годы занимал сначала пост генерального менеджера, затем - генерального директора и президента ФК "Москва". Вице-президент ФК "Локомотив" с 2010 по 2011 годы, генеральный директор ФК "Ростов" с 2011 по 2012. Президент Высшей школы футбольного менеджмента.

В сентябре этого года Юрий Белоус побывал еще и в Кыргызстане. Корреспонденту "Ферганы" он рассказал о своих впечатлениях, планах и перспективах футбола в нашей стране.

Недавно вы посетили Кыргызстан. Впервые?

- В советские времена работал в Центральном НИИ медико-биологических проблем спорта, мы занимались изучением системы психофизиологической регуляции. Создавали модели и методики для спорта высших достижений. Очень много путешествовали. Тогда и удалось совершить экспедицию на Иссык-Куль.

С тех пор многое изменилось?

- Конечно. Страну не узнать, столько времени прошло. Все меняется, только Иссык-Куль так же прекрасен и люди отзывчивые.

Вообще, Кыргызстан русскоязычная страна, даже ребята из дальних деревень знают русский. К России отношение как к ближайшему партнеру с общим историческим прошлым. В последнее время некоторые другие крупные геополитические игроки регулярно пытаются навязать республике собственные интересы. Но большинство кыргызстанцев относятся к этим поползновениям достаточно осторожно. Российским властям, как мне кажется, следовало бы все это учитывать и относиться к нашим связям более трепетно. Однако моя экспедиция в Кыргызстан на этот раз ограничилась футболом, давайте сосредоточимся на нем. Тем более, поговорить есть о чем.

С чего вдруг Кыргызстан?

- Приехал по приглашению основателя клуба из Канта "Абдыш-Ата" Советбека Сакебаева. Скажу честно, был впечатлен. У клуба прекрасная база, девять натуральных полей и два искусственных. Даже в чемпионате России мало кто может похвастаться подобной инфраструктурой.

Клуб частный. Это очень важно в современном футболе. Сакебаев - бизнесмен и руководитель крупнейшей в стране компании по производству напитков. Мне показалось, что он заинтересован не только в развитии своего клуба, но и футбола в республике в целом. Хотелось бы видеть во всех наших странах таких неравнодушных к футболу людей.

ФК "Абдыш-Ата" представляет город Кант. Выступает в высшем дивизионе Кыргызстана. Основан бизнесменом Советбеком Сакебаевым в 2001 году. В прошедшем сезоне команда в седьмой раз завоевала серебряные медали чемпионата страны. Тренирует команду турецкий специалист Джелан Алыкан. Стоимость состава клуба оценивается немецким сайтом Transfermarkt в 2,7 млн евро.

С какой целью вас пригласили?

- Наша консалтинговая компания Soccer Career подписала соглашение о сотрудничестве с "Абдыш-Ата". Мы будем работать сразу в нескольких направлениях. Во-первых, будем продвигать воспитанников клуба как в России, так и в других чемпионатах. Во-вторых, будем помогать в подготовке тренеров, в том числе организовывать стажировки в зарубежных клубах, участие в форумах и курсах по повышению квалификации. Тренировать тренеров, так сказать.

Есть перспективные воспитанники?

- Достаточно. Прямо сейчас можно обратить внимание на Эрбола Атабаева. Парень учился в академии "Барселоны". Очень талантливый молодой человек с хорошей техникой и российским паспортом, что должно упростить его трудоустройство в РФ. Им интересуются в Испании, но российские клубы все-таки предпочтительнее.

Также в команде играет 18-летний этнический немец Христиан Браузман, воспитанник турецкого футбола. Очень перспективный защитник, высокий, с отменными физическими данными. В начале сентября дебютировал в сборной страны.

А вот Ильзат Ахметов отказался играть за Кыргызстан и выбрал Россию. Не обидно кыргызстанцам?

- Лично я не вижу ничего зазорного в натурализации. Ахметов решил, что у него гораздо больше перспектив в сборной России. Это полностью его выбор. Полагаю, что большинство кыргызстанцев продолжают поддерживать Ахметова как в сборной России, так и в ЦСКА. Что касается каких-то выпадов в адрес футболиста, то уверен, что речь – о единичных случаях. За Кыргызстан играли, и достаточно продуктивно, ганцы Тэго и Тетте. В хоккейной сборной играют с десяток натурализованных россиян. Никого не смущает?

Сборную тренирует россиянин Александр Крестинин. Уважаемый в Кыргызстане человек.

- Да, безусловно. Под его руководством национальная команда из аутсайдера превратилась в крепкого азиатского середняка и достигла впечатляющих успехов. Впервые вошла в первую сотню рейтинга ФИФА, там и остается по сей день. В 2019 году впервые пробилась на Кубок Азии, мало того, вышла из группы, а в плей-офф лишь в дополнительное время уступила хозяйке турнира - сборной ОАЭ, которая в итоге взяла бронзу континентального первенства. Прогресс очевиден.

Мне удалось познакомиться и пообщаться с главой Киргизского футбольного союза Медербеком Сыдыковым. Молодой и амбициозный руководитель с большими планами. И Крестинину в этих планах отведена не последняя роль.

Крестинин на протяжении нескольких лет совмещал работу в сборной и клубе и это не сказывалось на результатах. Почему?

- Действительно, его "Дордой" четыре раза становился чемпионом. Но в этом году он ушел из клуба и решил сосредоточиться на работе с национальной командой. Причины? Об этом надо спрашивать самого Крестинина.

Он связывает свою жизнь с Кыргызстаном? На родину не собирается?

- Полагаю, что загадывать не следует. На сегодняшний день из России предложений Крестинину нет. Кроме того, как я уже говорил, у него прекрасные отношения с футбольным руководством страны, он чувствует ответственность перед киргизскими болельщиками. Но никогда не говори никогда. На мой взгляд, Александр перерос уровень Кыргызстана и вполне способен возглавить любую из сильнейших азиатских команд, будь то сборная или клуб. Рано или поздно такое предложение наверняка поступит, и решать придется только самому Крестинину.