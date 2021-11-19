Российский миллиардер назвал простой способ выжить на пенсии

Российский миллиардер, президент компании Becar Asset Management Александр Шарапов назвал простой способ выжить на пенсии - по его мнению, обеспечить себе достойную старость можно, купив "пенсионную однушку". По-другому в России на пенсию тяжело накопить, а сами выплаты для пожилых невысоки, заявил бизнесмен в интервью порталу BN.ru.

Отвечая на вопрос об инвестиционном потенциале недвижимости, Шарапов отметил, что квартира, "особенно пенсионная однушка", легко сдается в аренду. "Потому что или мои дети, или мои друзья и знакомые снимали такое жилье. И когда я покупаю такое жилье, я совершенно четко понимаю, как его сдать в аренду", - пояснил предприниматель.

По его словам, приобретение квартир для сдачи в аренду - это инструмент, популярный не только в России, но и в Китае, Индии, Бразилии, "где слабо развиты и фондовые рынки, и страхование жизни". "Все то же самое: квартира покупается для того, чтобы накопить и как-то обеспечить себе старость", - указал миллиардер. Уже купившим "пять однушек" он посоветовал задуматься о вложениях в стрит-ретейл, офисную недвижимость.

Бизнесмен также заявил, что рост цен на жилье в России продолжится по ряду причин, среди которых можно выделить господдержку ипотечного рынка и сокращение земельного банка у застройщиков. "За последние 30 лет рубль обесценился в 44 тысячи раз! И недвижимость защищает нас от инфляции, она растет опережающими на два-три процента темпами - естественно, в долгосрочной перспективе, на коротких отрезках бывают и взлеты, и падения. Поэтому никакого отката в ценах [на жилье] в России я не ожидаю", - заключил Шарапов.

Ранее российский миллиардер Игорь Рыбаков посоветовал россиянам ни в коем случае не влезать в долги. Бизнесмен назвал ипотеку "глупой глупостью" и "петлей на шее". Квартиры давно уже перестали быть хорошим инвестиционным вложением, добавил миллиардер.

Источник: lenta.ru