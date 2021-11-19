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Страны СНГ будут искать новые формы взаимодействия против терроризма

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- Евгений Денисенко
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Задачи борьбы с международными террористическими организациями заставляют искать и находить новые формы взаимодействия между военными ведомствами стран СНГ. Об этом заявил заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков на очередном заседании Военно-технического комитета при Совете министров обороны государств Содружества.

Заседание, как рассказали в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ, прошло 18 ноября в Международном военном центре в Москве. Участие в нем приняли делегации, возглавляемые заместителями глав оборонных ведомств Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Важнейшей задачей Булгаков назвал повышение роли военного сотрудничества в системе обеспечения безопасности Содружества, противодействие международному терроризму и иным вызовам военного характера. "В интересах национальных вооруженных сил апробируются новые формы сотрудничества, системно проводятся мероприятия по полевой выучке и военно-профессиональной подготовке. Сохраняется динамика и общий вектор развития отношений в военной сфере ", - отметил российский военачальник.

Как подчеркнул Булгаков, сегодня очевидно, что обеспечить безопасность можно только совместными усилиями и согласованными действиями.

В ходе заседания были обсуждены итоги и особенности специального учения с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями материально-технического обеспечения, совместного стратегического учения "Запад–2021" и совместного специального учения "Эшелон–2021". Подробно рассмотрены вопросы совершенствования системы восстановления ракетно-артиллерийского вооружения, а также основные направления развития военных транспортных средств типа "багги".

Также в рамках программы членам комитета была предоставлена возможность ознакомиться с выставкой перспективных образцов вооружения и военной техники Вооруженных Сил России.

Подводя итоги заседания, председатель Военно-технического комитета при СМО СНГ генерал армии Дмитрий. Булгаков заявил, что оно "прошло в атмосфере взаимопонимания и, несомненно, будет способствовать дальнейшему сближению взглядов на стратегию развития и организацию материально-технического обеспечения войск".


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URL: https://www.vb.kg/409542
Теги:
СНГ
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