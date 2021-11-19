Профессор Тухватшин: КГМА готовит для страны грамотных и честных врачей

Команда КГМА заняла первое место на международной олимпиаде по патофизиологии. Победу студенты посвятили своему учителю – Рустаму Тухватшину, ученому, который внес большой клад в отечественную и мировую науку. Рустам Романович - лауреат Государственной премии Кыргызской Республики в области науки и техники, доктор медицинских наук, профессор.

- Конечно, мне очень приятно слышать это от своих студентов. Но, наверное, я даже более доволен результатами олимпиады, они меня очень порадовали. Ведь главное в нашей профессии - ценность человеческой жизни и желание докопаться до сути. И это

продемонстрировали студенты всех команд. Хотя мы подобрали довольно сложные задания, которые без хороших знаний в этой области не выполнишь, - сказал VB.KG профессор Рустам Тухватшин. – И, может быть, не столь важно занятое место. Главное – мы убедились, что воспитываем достойную смену. В кыргызскую медицину приходят грамотные специалисты, умеющие сопереживать больным, и явно не случайные люди.

Для команды КГМА этот успех закономерен. Учитель требует от своих студентов то, что в свое время требовали от него его выдающиеся учителя, в том числе академик Мирсаид Миррахимов, - знаний, трудолюбия, целеустремленности, уверенности в себе. Как сказала VB.KG ректор КГМА Индира Кудайбергенова, по результатам анонимного анкетирования - учебный процесс и преподаватель глазами студентов - имя профессора Тухватшина звучит в числе лучших лекторов КГМА. Кафедра патофизиологии на протяжении последних лет занимает призовые места по итогам года в области науки.

И эта олимпиада, организованная кафедрой патологической физиологии, которую возглавляет профессор Тухватшин, также проводилась ради совершенствования и повышения знаний. В конкурсе будущих медиков приняли участие команды из Казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова, КРСУ им. Б. Н. Ельцина и Медакадемии Кыргызстана.

Профессор может гордиться своими учениками и нынешними, и бывшими. Он подготовил 47 кандидатов наук и 10 докторов наук при ВАК России, Казахстана и Кыргызстана. В каждой диссертации учеников Рустама Романовича присутствуют глубокая идея и тщательно выполненная доказательная база. Ныне ученики профессора возглавляют десятки медицинских кафедр, вузов, деканатов в республике и за рубежом. Они учат теперь своих будущих светил науки в КГМА им. И.К. Ахунбаева, Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта, КРСУ им. Б.Н. Ельцина, Казахском национальном медицинском университете имени С.Д. Асфендиярова, Казахстанско–Российском медицинском университете и других вузах. А также работают за рубежом - в Казахстане, России, США, Иордании, ОАЭ, Азербайджане.

Среди его талантливых учеников - кыргызы, русские, евреи, татары, узбеки, казахи, арабы, азербайджанцы, корейцы - все, кто хочет пройти настоящую научную школу профессора.