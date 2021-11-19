Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 96.72 - 98.05

Профессор Тухватшин: КГМА готовит для страны грамотных и честных врачей

297  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Команда КГМА заняла первое место на международной олимпиаде по патофизиологии. Победу студенты посвятили своему учителю – Рустаму Тухватшину, ученому, который внес большой клад в отечественную и мировую науку. Рустам Романович - лауреат Государственной премии Кыргызской Республики в области науки и техники, доктор медицинских наук, профессор.

- Конечно, мне очень приятно слышать это от своих студентов. Но, наверное, я даже более доволен результатами олимпиады, они меня очень порадовали. Ведь главное в нашей профессии - ценность человеческой жизни и желание докопаться до сути. И это

продемонстрировали студенты всех команд. Хотя мы подобрали довольно сложные задания, которые без хороших знаний в этой области не выполнишь, - сказал VB.KG профессор Рустам Тухватшин. – И, может быть, не столь важно занятое место. Главное – мы убедились, что воспитываем достойную смену. В кыргызскую медицину приходят грамотные специалисты, умеющие сопереживать больным, и явно не случайные люди.

Для команды КГМА этот успех закономерен. Учитель требует от своих студентов то, что в свое время требовали от него его выдающиеся учителя, в том числе академик Мирсаид Миррахимов, - знаний, трудолюбия, целеустремленности, уверенности в себе. Как сказала VB.KG ректор КГМА Индира Кудайбергенова, по результатам анонимного анкетирования - учебный процесс и преподаватель глазами студентов - имя профессора Тухватшина звучит в числе лучших лекторов КГМА. Кафедра патофизиологии на протяжении последних лет занимает призовые места по итогам года в области науки.

И эта олимпиада, организованная кафедрой патологической физиологии, которую возглавляет профессор Тухватшин, также проводилась ради совершенствования и повышения знаний. В конкурсе будущих медиков приняли участие команды из Казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова, КРСУ им. Б. Н. Ельцина и Медакадемии Кыргызстана.

Профессор может гордиться своими учениками и нынешними, и бывшими. Он подготовил 47 кандидатов наук и 10 докторов наук при ВАК России, Казахстана и Кыргызстана. В каждой диссертации учеников Рустама Романовича присутствуют глубокая идея и тщательно выполненная доказательная база. Ныне ученики профессора возглавляют десятки медицинских кафедр, вузов, деканатов в республике и за рубежом. Они учат теперь своих будущих светил науки в КГМА им. И.К. Ахунбаева, Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта, КРСУ им. Б.Н. Ельцина, Казахском национальном медицинском университете имени С.Д. Асфендиярова, Казахстанско–Российском медицинском университете и других вузах. А также работают за рубежом - в Казахстане, России, США, Иордании, ОАЭ, Азербайджане.

Среди его талантливых учеников - кыргызы, русские, евреи, татары, узбеки, казахи, арабы, азербайджанцы, корейцы - все, кто хочет пройти настоящую научную школу профессора.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409544
Теги:
Кыргызстан, медицина, КРСУ, врачи
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  