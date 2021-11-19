В Кыргызстане пройдет День казахстанского образования

АО "Центр международных программ" - администратор международной программы "Болашак" при поддержке Министерства образования и науки Республики Казахстан и дипломатических служб Казахстана в Кыргызстане проведут Международную образовательную выставку "День казахстанского образования". В выставке примут участие более 30 ведущих университетов Казахстана, такие как Nazarbayev University, Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, Казахстанско-Британский технический университет, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахский национальный университет им. Аль – Фараби и др.

На выставке будет доступна информация о грантах на обучение в высших учебных заведениях Казахстана для граждан Кыргызстана, преимуществах казахстанского образования, а также подробности об образовательных программах бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и второго высшего образования в учебных заведениях РК. Выставка "День казахстанского образования" пройдет 21 ноября в отеле Ramada by Wyndham. Вход свободный.

Регистрация участников открыта здесь.