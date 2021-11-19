Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 96.72 - 98.05

В Кыргызстане пройдет День казахстанского образования

77  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

АО "Центр международных программ" - администратор международной программы "Болашак" при поддержке Министерства образования и науки Республики Казахстан и дипломатических служб Казахстана в Кыргызстане проведут Международную образовательную выставку "День казахстанского образования". В выставке примут участие более 30 ведущих университетов Казахстана, такие как Nazarbayev University, Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, Казахстанско-Британский технический университет, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахский национальный университет им. Аль – Фараби и др.

На выставке будет доступна информация о грантах на обучение в высших учебных заведениях Казахстана для граждан Кыргызстана, преимуществах казахстанского образования, а также подробности об образовательных программах бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и второго высшего образования в учебных заведениях РК. Выставка "День казахстанского образования" пройдет 21 ноября в отеле Ramada by Wyndham. Вход свободный.

Регистрация участников открыта здесь.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409550
Теги:
вуз, Казахстан, студенты, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  