В многоэтажном доме в Балыкчи произошел пожар

Сегодня, 19 ноября, около 7 часов 10 минут поступило сообщения о том, что загорелась квартира в многоэтажном доме на улице Гагарина в Балыкчи. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

К тушению был привлечен один пожарный расчет №19 города Балыкчы. В 7 часов 30 минут пожар был локализован, в 7 часов 50 минут был полностью ликвидирован.

В результате пожара мужчина 1947 года рождения "Ш.Т." отравился угарным газом. Спасатели вынесли пострадавшего и передали сотрудникам скорой помощи. Также сгорели домашние принадлежности в квартире. Причина пожара уточняется.