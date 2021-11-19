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В многоэтажном доме в Балыкчи произошел пожар

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 19 ноября, около 7 часов 10 минут поступило сообщения о том, что загорелась квартира в многоэтажном доме на улице Гагарина в Балыкчи. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

К тушению был привлечен один пожарный расчет №19 города Балыкчы. В 7 часов 30 минут пожар был локализован, в 7 часов 50 минут был полностью ликвидирован.

В результате пожара мужчина 1947 года рождения "Ш.Т." отравился угарным газом. Спасатели вынесли пострадавшего и передали сотрудникам скорой помощи. Также сгорели домашние принадлежности в квартире. Причина пожара уточняется.


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URL: https://www.vb.kg/409559
Теги:
Балыкчы, Иссык-Кульская область, пожар, МЧС
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