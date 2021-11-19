АРТ-терапия помогает людям с ВИЧ жить полноценной жизнью

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом заведующая эпидемиологическим отделом Республиканского центра "СПИД" Айгуль Солпуева рассказала корреспонденту VB.KG как работают врачи с людьми, у которых диагностировали ВИЧ и чем опасно прекращение АРВ - препаратов.

- Айгуль Сагындыковна, скажите, как надо действовать врачам, чтобы корректно сообщить человеку о его положительном статусе ВИЧ и объяснить, как важно начать лечение? Ведь такое известие, наверняка, повергает в шок.

- Действительно, известие о наличии ВИЧ-инфекции – это всегда стресс и шок. Сообщение о положительном статусе ВИЧ происходит в центрах "СПИД", в ЦСМ или же об этом сообщает врач в стационаре. Из-за недостатка информации диагноз часто воспринимается как приговор. Возникает растерянность, боязнь за свое будущее, появляется страх потерять семью и работу. Чтобы с этим справиться, конечно, требуется поддержка, но не все могут попросить о помощи близких людей.

Есть четкие инструкции и алгоритмы, изложенные в клинических протоколах по ВИЧ, как сообщить положительный результат вплоть до такого момента, когда нужно выдержать паузу, чтобы человек справился со своей эмоцией. Но, на практике в большинстве случаев приходится действовать индивидуально при каждом конкретном случае, ведь люди бывают разные и по-разному реагируют на известие.

Специалистам, которые сообщают такой результат, приходится полагаться только на свой опыт и интуицию. Необходимо, чтобы человек почувствовал, что он не остался один на один со своими проблемами, что ему помогут, поддержат.

Очень важно чтобы, перед обследованием провести консультирование (до тестового консультирования), во время которого объясняется какие результаты можно ожидать исходя из наличия или отсутствия рискованной практики (незащищенные половые практики, частая смена половых партнеров, совместное употребление наркотиков через шприц) у обследуемого.

Важно уже вовремя до тестового консультирования дать информацию о наличии в стране бесплатной терапии для ВИЧ позитивных людей (препараты, подавляющие вирус в организме). Тогда человек более или менее будет подготовлен к принятию своего положительного статуса. После сообщения положительного результата, когда человек справился со своей эмоциональной реакцией на известие, нужно начинать разговор о лечении, что есть препараты, подавляющие вирус, что нужно относится к этой болезни, как и другим хроническим заболеваниям, такие как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма.

-Бывали ли такие случаи, когда человек начинал терапию, а потом бросал лечение?

- Конечно, такие случаи бывают. На сегодня из числа тех людей, которые знают о своем статусе, около 70 процентов принимают АРТ-терапию и из них 85 процентов достигли подавления вирусной нагрузки.

Почему люди бросают терапию? Зачастую такое происходит, когда человек после улучшения состояния здоровья может посчитать не нужным дальнейший прием таблеток. Или же он чувствует себя достаточно хорошо, как и до получения результата так и после, может подумать, что ему не нужно пока принимать препараты. Бывает, что из-за побочных эффектов таблеток могут бросить лечение, бывали даже случаи, когда человек отказывался от лечения по религиозным убеждениям.

Также из числа выявленных встречаются, так называемые ВИЧ-диссиденты. ВИЧ-диссидентство отрицает общепринятую доказанность того, что вирус иммунодефицита человека является инфекционным агентом ВИЧ-инфекции. Некоторые из участников движения отрицают факт существования и выделения ВИЧ, а СПИД признают результатом различных факторов неинфекционной природы. Они тоже могут оказывать свое влияние на других людей.

Некоторые отказываются принимать препараты из-за страха что узнают окружающие или близкие о его диагнозе, социально-бытовые условия, заработок, жилье - приоритетно важнее чем прием препаратов. Также терапию часто бросают люди с низкой социальной ответственностью, употребляющие наркотики или имеющие другие зависимости.

- Какая работа проводится с человеком, после того, как ему поставили диагноз?

- Важное значение имеет доверительные отношения между пациентом и врачом, когда пациент может обсудить все подробности лечения, может получить ответы на вопросы по созданию семьи, планирование детей. Врач дает информацию о побочных эффектах, о важности приверженности к лечению перед назначением терапии.

Не приверженность к приему препаратов опасно тем, что у вируса может развиться резистентность к препаратам, тогда очень сложно будет подбирать препараты, чтобы улучшить состояние больного, или же может развиться 4 стадия ВИЧ или СПИД.

- Оказывается ли пациентам психологическая помощь?

- В медицинских учреждениях нет психологов, в центрах "СПИД" тоже. Но есть группы взаимопомощи, WhatsApp-группы, где можно задать все интересующие вопросы.

Также есть равные консультанты в центрах "СПИД" и НПО, которые тоже ведут работу с людьми, живущими с ВИЧ. К услугам равных консультантов прибегаем тогда, когда человек по каким-либо причинам не хочет принимать АРВ - препараты. Тогда равный консультант выходит на связь с таким пациентом и может рассказать о важности приема таблеток на своем примере или на примере других людей, которые, проходя лечение живут полноценной жизнью.

Когда человек общается с такими же людьми имеющие такой диагноз, как у него, он может изменить свое отношение к ВИЧ и многие после этого, начинают лечение.