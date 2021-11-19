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Нико Пирцхелани: "Футбол – вся моя жизнь"

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- Айжан Мамбеталиева
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Шесть лет назад Нико Пирцхелани прилетел в Бишкек и с тех пор привил десяткам столичных мальчишек любовь к футболу, такую же сильную, которой горит сам к этому виду спорта.

Нико, расскажите, как вы оказались в Бишкеке?

- Я родом из Тбилиси, а моя супруга из Бишкека. Но познакомились мы в Грузии. А я в то время работал менеджером в спортивной академии. Как-то в академии проводили мастер-классы по грузинским танцам. В Бишкеке моя супруга руководит танцевальной студией. И они прилетели к нам на мастер-классы. Там мы и познакомились, полюбили друг друга, сыграли свадьбу. Несколько лет жили в Тбилиси. Шесть лет назад решили приехать в Кыргызстан на родину супруги. Сначала собирались пробыть тут совсем недолго, но остались и уже шесть лет мы с семьей живем в Бишкеке.

Расскажите, как собирался ваш детский футбольный клуб в Бишкеке?

- В Кыргызстане я задумался над тем, как мне вернуться в спорт и решил пригласить детей на тренировки. У меня занимаются ребята от 5 и до 16 лет. Большинство ребят, которые занимаются у меня, проживают в микрорайоне Восток-5. А еще, когда мы только начали работать, у нас был меценат, который поддерживал нашу команду, два года дети не платили за тренировки ни копейки. Он тоже живет в микрорайоне Восток-5. И поэтому я назвал свою команду "Нико-Восток-5". Позже поменял поле для тренировок, а тут уже было название – "Арсенал". Решил и команду переименовать – "Арсенал-Нико". Конечно, к нам на тренировки ходят все желающие, не только ребята из одного микрорайона. Руководство в лице Арсена Сыдыкова нас всегда поддерживает, он всегда рад нашим победам и старается создать комфортные условия для спортсменов.

Нико, почему вы выбрали футбол?

- Я занимался разными другими видами спорта – самбо, дзюдо но, когда учился в 3 классе, мой дядя – тоже футболист, привел меня на поле. Я так полюбил эту игру, что так и остался в футболе. В Грузии я играл в команде "Академия Динамо Тбилиси" в большой футбол. Также выступал за команду высшей лиги футзала "Динамо" (Батуми). Получил предложение от испанского клуба, вылетел на просмотр в Анкару, но там получил травму колена и не смог играть. Без футбола я не мог и начал тренерскую работу в Грузии, а теперь продолжаю ее в Бишкеке.

Тяжело ли работать детским тренером, как заинтересовать ребят?

- Мне не тяжело, наоборот, интересно. Мы с мальчишками не только мяч гоняем, но и рисуем тактические задания на поле, обсуждаем стратегии. Да и просто делимся новостями и радостями. Мне часто говорят, что быть тренером – это тоже работа. Но я так не считаю, потому что для меня футбол – намного больше, чем просто работа. Футбол - это вся моя жизнь. Я понимаю, что не из всех пацанов вырастут великие футболисты, кто-то из них станет врачом, кто-то – учителем. И это тоже здорово! Я хочу, чтобы из моих юных подопечных выросли хорошие люди. И это самое, пожалуй, главное.

Знаю, вы один из инициаторов создания детской футбольной лиги.

- В городе мы, вместе с другими тренерами, организовали для мальчишек чемпионат "Лига 1". И уже третий год играем. В первый год участвовало 30 команд. А на второй год собралось уже 70 команд. Мы стараемся делать хорошие призовые, ищу спонсоров и вкладываю свои деньги. Приобретаем для ребят кубки, медали, сувениры – все как на настоящем турнире. Хочу, чтобы они чувствовали радость от своих побед. Иногда говорят, что для маленьких детей победы не главное – главное участие. Зачем же тогда мы выходим на поле и стараемся забивать голы, если нам не важны результаты? Поражения, конечно, тоже неизбежны. Но это повод для разбора ошибок, значит, будем еще больше работать и в следующий раз добьемся лучших результатов.

В сентябре успешно стартовал уже третий сезон нашего чемпионата. У мальчишек, как говорится, глаза горят, стараются, тренируются. Для них и создавали эту лигу, чтобы была конкуренция, стимул, цель.

Сейчас организовываем любительскую лигу "Арсенал", в турнире смогут принять участие все желающие игроки до 20 лет.

Какими качествами должен обладать тренер детской команды?

- Сложно сказать. Но я все 40 минут с ребятами на поле, слежу за их игрой, подсказываю. И на тренировках тоже, слежу за тем, кто как играет, стараюсь к каждому найти подход. С кем-то надо более жестко говорить, с кем-то наоборот, мягко. Но каждый юный игрок должен чувствовать, что тренер его поддерживает, верит в него. Я даю каждому время поиграть, даже если он новичок и опыта у него мало, все равно выпускаю его на поле со скамейки запасных.

Ваши дети тоже увлечены футболом?

- У меня двое сыновей и пока они маленькие – 5 и 6 лет. Они приходят со мной на тренировки, наблюдают за игрой, иногда тоже выходят погонять мяч. Я, конечно, хотел бы, чтобы они также как и я любили футбол. Но если они выберут для себя другое занятие по душе, то я против не буду. Младший, например, мастерски танцует лезгинку.

Нико, вы шесть лет живете в Кыргызстане, скажите, есть ли у вас любимые места в стране?

- Мне очень понравился Иссык-Куль похож на наш Батуми. У нас там тоже песчаные берега, море... И здесь на Иссык-Куле я чувствую себя как дома.


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URL: https://www.vb.kg/409563
Теги:
Грузия, футбол, Бишкек, Кыргызстан
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