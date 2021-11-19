Всего 4 из 43 пунктов плана по борьбе со смогом в КР претворяются в жизнь

Лишь 4 из 43 пунктов правительственного плана по снижению уровня загрязнения воздуха в городе Бишкеке, разработанного вместе с экологами, частично или полностью реализованы на сегодняшний день. Об этом говорили на городской площадке "Шааркана".

На днях представители власти встретились с экспертами-экологами, чтобы обсудить, что делается для того, чтобы дышать жителям и гостям кыргызской столицы, наконец, стало легче.

Организаторы диалоговой площадки "Шааркана" - команда партнерских организаций по городскому развитию "Урбан хаб": "МувГрин", Инициатива "Арча", "Городские инициативы", и гражданская инициатива Peshcom.

Согласно данным независимого мониторинга качества воздуха, и показаниям датчиков КыргызГидромета, показатели из года в год, увы, ухудшаются. Так, нынешний октябрь стал самым "грязным" по сравнению с двумя предыдущими. А в ноябре этого года показатели мелкодисперсных частиц превышают ПДК в 2-3 раза. 7 ноября 2021 года Бишкек вообще возглавил антирейтинг IQ Air - показатель достиг 269 единиц при норме до 50 единиц.

Заметим, что еще в 2018 году городские экологи совместно с правительством разработали правительственный План, который 2020 году был доработан еще и на 2020-2023 годы. План включает 43 меры. Но на сегодняшний день только 4 из них частично или полностью реализованы.

Эксперт по вопросам загрязнения воздуха ОО "МувГрин" Мария Колесникова рассказала также о том, что еще в 2019 году вошло в силу Постановление Жогорку Кенеша "О мерах по снижению уровня загрязнения воздуха в городе Бишкеке". В нем говорилось о создании инфраструктуры для электромобилей, газификации новостроек, увеличении лимитов потребления электроэнергии, усилении контроля за банями и промышленными предприятиями, строительстве мусороперерабатывающего завода и прочее.

Но проблема, по словам Колесниковой, заключается в том, что за исполнением пунктов плана нет контроля ни со стороны Жогорку Кенеша, ни со стороны правительства.

"Для того, чтобы решить проблему смога нужно признать ее приоритетной. Мы же наблюдаем несерьезное отношение и отрицание масштаба проблемы со стороны властей", - пояснила она.

По словам эксперта первым показателем признания проблемы властями станет информационная кампания по алгоритмам действий для защиты здоровья для горожан.

Специалисты ОО "МувГрин" совместно с мэрией внедряют алгоритм по реагированию на разные уровни загрязнения: красный, оранжевый, желтый. Властям необходимо запустить информационную кампанию по утеплению домов, ускорить работу над управлением отходами, так как из-за тления на свалках смог образуется круглый год. Нужно также усилить информирование против сжигания листьев и мусора, и контролировать это. Необходимо запретить фейерверки, и принять меры по сокращению выхлопных газов авто.

Представитель Департамента профилактики заболеваний при Минздраве Таалай Кубанычбеков рассказал о влиянии смога на здоровье человека и привел последние данные смертности из-за загрязняющих частиц, влияния смога на распространение COVID-19 и статистику роста заболеваемости среди детей болезнями, связанными с загрязнением воздуха.

"Смог вызывает одышку, головные боли и снижает иммунитет. В 2017-2019 годах мы наблюдаем рост заболеваний органов дыхания в стране. Это бронхиальная астма, аллергический ринит. Согласно последнему Гарвардскому исследованию длительное воздействие загрязнения воздуха увеличивает смертность на 11 процентов", - пояснил Кубанычбеков.

Заместитель начальника Бишкекского территориального управления при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Далил Шадыбеков показал собравшимся презентацию о работе правительства и муниципальных органов. Согласно его докладу, роза ветров учитывается относительно действующих строительных площадок, свалок и других объектов, которые загрязняют атмосферный воздух. Создаются парки. Банными комплексами ведется установка газо-пылеочистных сооружений. Также усилены меры санитарной службы. Горожан попросили докладывать о фактах сжигания бытовых отходов, листьев, а также использования банями пластика и отходов швейных цехов.

Действиями муниципалитета для улучшения ситуации со смогом поделился с собравшимися первый вице-мэр Максатбек Сазыгулов. По его словам, единственным решением смога в Бишкеке является перевод жилмассивов и котельных на газ. В течение нескольких лет мэрия планируют газифицировать все жилмассивы, чтобы горожане могли отказаться от сжигания твердого топлива. Однако по оценке экспертов газификация для кыргызской столицы экономически нецелесообразна. Существенно сократит загрязнение воздуха утепление домов, субсидирование "чистых печей" и использование возобновляемой энергии. По оценке экспертов "Юнисон Групп" через крыши, подвалы, печи, стены, окна или двери уходит до 70 процентов тепла.