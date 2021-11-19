В Бишкеке пешеходам напомнили про штраф за переход в неположенном месте

Сотрудники УВД Ленинского района города Бишкек провели профилактические мероприятия под названием "Пешеход". Об этом сообщает пресс-служба УВД.

По ее данным, сегодня, 19 ноября, участковые уполномоченные милиции УВД Ленинского района осуществляли пешие патрули по территории Ленинского района в неустановленных для перехода местах.

"Гражданам напомнили, что за переход дороги в неустановленном для перехода месте - влечет за собой наложение штрафа, в размере 1 000 сомов. УВД Ленинского района г. Бишкек призывает граждан быть бдительными и внимательными, переходить дорогу в установленном для перехода месте", - говорится в сообщении УВД Ленинского района.