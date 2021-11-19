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В Бишкеке пешеходам напомнили про штраф за переход в неположенном месте

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудники УВД Ленинского района города Бишкек провели профилактические мероприятия под названием "Пешеход". Об этом сообщает пресс-служба УВД.

По ее данным, сегодня, 19 ноября, участковые уполномоченные милиции УВД Ленинского района осуществляли пешие патрули по территории Ленинского района в неустановленных для перехода местах.

"Гражданам напомнили, что за переход дороги в неустановленном для перехода месте - влечет за собой наложение штрафа, в размере 1 000 сомов. УВД Ленинского района г. Бишкек призывает граждан быть бдительными и внимательными, переходить дорогу в установленном для перехода месте", - говорится в сообщении УВД Ленинского района.


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URL: https://www.vb.kg/409566
Теги:
рейд, штраф, Бишкек, пешеходный переход
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