Кыргызских мигрантов-нарушителей выдворят из Петербурга

В Санкт-Петербурге сотрудники канцелярии посольства КР в РФ совместно с активистами кыргызской диаспоры в очередной раз посетили Центр временного содержания иностранных граждан №1 и встретились с руководством ЦВСИГ, с инспекторами, ответственными за содержание граждан в данном учреждении, а также с находящимися здесь соотечественниками.

Как рассказали в посольстве, с представителями администрации ЦВСИГ были обсуждены вопросы пребывания в нем приезжих из Кыргызстана, их документирования, определения принадлежности к гражданству КР, порядка отбытия на родину.

Затем состоялась встреча в узком кругу (по причине пандемии коронавируса) с соотечественниками, ожидающими административного выдворения. Сотрудники канцелярии посольства подробные ответили на все заданные вопросы по поводу предоставляемых консульских услуг. А со стороны активистов диаспоры гражданам КР были переданы продуктовые наборы.

Центры временного содержания иностранных граждан - это специальные учреждения, находящиеся в ведомстве МВД. Они предназначены для содержания иностранцев и лиц без гражданства, в отношении которых судом было принято решение о принудительном выдворении, депортации или реадмиссии. Находящиеся здесь не отбывают наказание, а ждут исполнения решения суда по их делу и содержатся там до момента выдворения.

В эти же дни, по сообщению местных СМИ, в Санкт-Петербурге открылся крупнейший в городе многофункциональный миграционный центр "Южный". Он будет работать по принципу одного окна, а его пропускная способность составит около одной тысячи человек в день. В здании расположены отдел по вопросам трудовой миграции, филиал паспортно-визового сервиса, медицинский центр для прохождения медкомиссии, аудитории для сдачи комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. Благодаря этому, как отмечается, здесь будет возможно получить полный комплекс услуг по легализации на территории РФ, трудоустройству, оформлению пакета документов для получения трудового патента.

В городской администрации проинформировали, что Санкт-Петербург вместе с Ленинградской областью является регионом с высокой миграционной активностью. В первом полугодии 2021 года на миграционный учет здесь было поставлено порядка 130 тысяч иностранных граждан. Проводится разноплановая работа по адаптации мигрантов, к ней подключаются национальные общественные организации и бизнес-структуры, заинтересованные в привлечении иностранной рабочей силы. В частности, реализуется проект "Школа мигранта: добро пожаловать в Ленинградскую область", создано мобильное приложение "Добро пожаловать в Ленинградскую область", имеющее в функциях переход на таджикский и узбекский языки.

В северной столице РФ трудятся и обучаются в вузах и немало граждан Кыргызстана. Местная кыргызская диаспора, по информации почетного консульства КР в Санкт-Петербурге, насчитывает несколько десятков тысяч человек.