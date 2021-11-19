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Милиционеры Иссык-Куля оказывают помощь нуждающимся семьям

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- Назгуль Абдыразакова
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В рамках мероприятия "Забота" Исссык-Кульские милиционеры с участием активистов общеобразовательных школ оказывают помощь нуждающимся малообеспеченным и многодетным семьям, где воспитываются несовершеннолетние дети. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, одним из первых милиционеры и ученики посетили семью Венеры, где молодая женщина, в силу определенных жизненных обстоятельств одна воспитывает двухгодовалую дочку и проживает на съемной квартире в г. Каракол.

"В момент посещения, ребенок болел, и у матери не было возможности купить необходимые лекарства. Помимо теплых одежд, продуктов питания и игрушек, люди в погонах передали молодой матери медикаменты, и пожелали скорейшего выздоровления.

Также милиция проведала семью Максата, из Иссык-Кульского района. Мужчина является вдовцом и в настоящее время в одиночку воспитывает пятерых детей.

Посильная помощь 22 нуждающимся семьям из самых разных населенных пунктов области была оказана сотрудниками милиции при участии активистов старших классов общеобразовательных школ. В общей сложности в них проживает более 65 – детей.

"В настоящее время при моральном кризисе, происходит смена нравственных установок у подростков. Вследствие чего ослабляется их персональная ответственность перед окружающими. И организовывая подобные инициативы, может благоприятно сказаться в воспитании молодого поколения в духе нравственности и желании помогать людям", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/409570
Теги:
Иссык-Кульская область, школа, Помощь, милиция
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