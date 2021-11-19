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В Бишкеке пройдет форум "Кыргызстан 30+"

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Завтра, 20 ноября в Бишкеке состоится IV Форум граждан Кыргызстана "Кыргызстан 30+". Ожидается более 200 участников со всех регионов республики.

IV Форум "Кыргызстан 30+" нацелен на открытый, свободный разговор на четыре важнейшие темы, которые охватывают как проблемы пройденного пути, так и вызовы на будущее. Изменения климата, образование, местное самоуправление и ценностные ориентиры общества - главные темы для дискуссии.

Это крупнейшая встреча представителей гражданского общества для обсуждения наиболее актуальных проблем и совместной выработки предложений по их решению.

Последний форум состоялся в 2017 году. С того времени как в мире, так и в нашей стране произошло очень много событий, которые требуют активного внимания и обсуждения со стороны гражданского общества.

На сегодняшнем этапе назрела необходимость объединения всех конструктивных сил! Для позитивного развития, для противодействия современным вызовам. Необходимо объединить усилия всех неравнодушных граждан. В этой ситуации форум является площадкой для обмена мнениями и опытом по основным вопросам стратегического развития.

Один из главных принципов – это открытый диалог. Форум – это начало большого общественного диалога граждан страны. В дальнейшем идеи, озвученные на форуме, станут основой для разработки новых концепций, стратегий и программ реформирования различных сфер жизни.

Без участия гражданского общества уже невозможно проводить эффективные преобразования. Сегодня в гражданскую активность вовлечены многочисленные представители общественных организаций, бизнеса и просто неравнодушные граждане.

"Мы надеемся, что форум запустит Диалог граждан с государством, с политиками, с парламентом, а итоги Форума станут дальнейшим вкладом в процесс развития гражданского общества и укрепления гражданской солидарности", - отмечает правозащитница Динара Ошуракунова.


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URL: https://www.vb.kg/409571
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, активисты
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