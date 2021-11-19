Гражданину КР вернули лошадей, которые перешли на территорию Узбекистана

Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики сообщает, что пограничники управления ПС ГКНБ по Джалал-Абадской области вернули гражданину Кыргызстана 10 лошадей, перешедших на территорию Узбекистана во время выпаса.

По ее данным, 17 ноября 2021 года к пограничникам обратился гражданин Ш.К. - житель села Арал Сузакского района Джалал-Абадской области с просьбой вернуть лошадей, перешедших на территорию Узбекистана. Со слов Ш.К., 14 ноября 2021 года он на некоторое время оставил лошадей пастись без присмотра.

Кыргызская сторона провела переговоры с пограничными представителями Узбекистана и лошадей вернули гражданину Кыргызстана.