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Гражданину КР вернули лошадей, которые перешли на территорию Узбекистана

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- Назгуль Абдыразакова
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Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики сообщает, что пограничники управления ПС ГКНБ по Джалал-Абадской области вернули гражданину Кыргызстана 10 лошадей, перешедших на территорию Узбекистана во время выпаса.

По ее данным, 17 ноября 2021 года к пограничникам обратился гражданин Ш.К. - житель села Арал Сузакского района Джалал-Абадской области с просьбой вернуть лошадей, перешедших на территорию Узбекистана. Со слов Ш.К., 14 ноября 2021 года он на некоторое время оставил лошадей пастись без присмотра.

Кыргызская сторона провела переговоры с пограничными представителями Узбекистана и лошадей вернули гражданину Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/409575
Теги:
граница, Узбекистан, Кыргызстан, Погранслужба
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