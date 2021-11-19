Военная база РФ в КР продолжает модернизироваться

Объединенная российская военная база в Кыргызстане усилена модернизированными самолетами Су-25СМ и новой радиолокационной станцией. Об этом, по информации Интерфакса, сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа РФ Александр Лапин.

По его словам, на авиабазу "Кант" в Кыргызстане поставлены модернизированная радиолокационная станция 1РЛ131 и выносной индикаторный пост ВИП177М3, "что позволило увеличить возможности по наведению штурмовой авиации более чем в 2,5 раза и осуществлять непрерывный контроль воздушного пространства".

Александр Лапин отметил, что военнослужащие базы в этом году приняли участие в девяти международных учениях, которые прошли на территории России, Кыргызстана и Таджикистана. На всех из них летчики авиабазы показали высокий уровень подготовки.

Одним из таких мероприятий, напомним, стало недавнее совместное учение Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2021", проходившее на территории Таджикистана. Экипажи четырех штурмовиков Су-25, переброшенные с "Канта", отработали поиск и уничтожение объектов условного противника. И обеспечили огневую поддержку с воздуха мотострелковым, танковым подразделениям в ходе выполнения учебно-боевых задач в условиях горно-пустынной местности.

Тренировки российских летчиков проходят и в самом Кыргызстане. В ходе этих мероприятий отражалась условная атака ударных беспилотных летательных аппаратов и дронов-разведчиков, отрабатывались высадка десанта, приемы пилотирования при уходе от средств наземной ПВО условного противника, применение бортового комплекса обороны, другие учебно-боевые задачи.

По информации пресс-службы ЦВО, авиапарк авиабазы обновлялся в течение последних нескольких лет. Самолеты Су-25 были заменены на Су-25СМ и в последующем модернизированы. На штурмовики было установлено дополнительное оборудование, позволяющее выполнять боевые задачи в различных условиях, в том числе и в облаках. В минувшем году на вооружение базы поступили два десантно-транспортных вертолета Ми-8МТВ5-1, плановую замену и модернизацию прошли самолеты-штурмовики Су-25СМ.

Ранее заместитель командующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев сообщал "Интерфаксу", что базу "Кант" усилят комплексами противовоздушной обороны.

"Мы сейчас имеем хорошо оснащенную российскую военную базу, способную осуществлять контроль воздушного пространства над Средней Азией, авиационную поддержку подразделениям наземного компонента коллективных сил быстрого реагирования Центральноазиатского региона ОДКБ, а также обеспечивать безопасность воздушных границ Киргизии", - отмечает командующий войсками Центрального военного округа РФ Александр Лапин.

Объединенная российская военная база "Кант" в Кыргызстане является воздушным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства этой организации в Центральноазиатском регионе. На вооружении базы стоят штурмовики Су-25СМ и вертолеты Ми-8МТВ.