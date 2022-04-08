В Кыргызстане обезьяна, которая содержалась в плохих условиях, обрела дом

В Кыргызстане обезьяна, которая содержалась в тесной клетке и выглядела плохо, обрела наконец-то свой дом. Об этом на в соцсетях написала пользовательница интернета Асель Жумаева, которая ранее обратилась с просьбой о помощи к президенту общественного фонда '"Бугу-Эне" Салтанат Сеитовой.

Через пару дней Сеитова сообщила на своей странице, что яванскую макаку, а именно к этой породе относится обезьяна, назвали Лялей. Что благодаря действиям Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР, макака переехала в реабилитационный центр общественного фонда "Бугу Эне" и что через некоторое время Лялу переведут в одноименный заповедник в городе Каракол.

Салтанат Сеитова своими силами помогает всем обездоленным животным и ей требуется поддержка. Банковские реквизиты зоозащитницы указаны на ее странице в соцсети.