В КР начала действовать программа как экстренная мера против алкоголизма

Согласно статистике, в Кыргызстане официально зарегистрировано около 35 тысяч людей с алкогольной зависимостью, из них 88 процентов мужчин и 12 процентов женщин. Это только официальные данные. Точного же количества страдающих алкоголизмом в стране не известно. Многие же из них не обращаются к врачам по разным причинам, в том числе и потому, что это платное лечение, да и не считают себя пьющие люди, что они тяжело зависимы от алкоголя.

Что мешает кыргызстанцам прекратить злоупотреблять алкоголем? Какие инструменты регулирования наиболее эффективны в борьбе с этим явлением? Какие группы населения должны быть основной целью антиалкогольной регуляторной политики? Свою точку зрения на эту проблему высказали VB.KG известные в нашей стране врачи.

Как сказала VB.KG нарколог Татьяна Борисова, согласно исследованиям, проведенным пять лет назад, 31,4 процента, то есть треть населения Кыргызстана употребляет алкоголь. Опрос был проведен среди трех тысяч респондентов. Полученные данные реперзентативны, то есть распространяются на все население и свидетельствуют о ситуации в стране.

"Что характерно: 31,4 процента опрошенных употребляли алкоголь за последние 30 дней.

Около 23% всех мужчин принимали более шести доз алкоголя за один раз в течение месяца. Среди пивших в течение 12 месяцев 13,5 процента не могли остановиться пить самостоятельно. 5,2 процента имели такие проблемы ежемесячно, 8,3 процента - меньше раза в месяц.

Проблемы с партнером или в семье из-за употребления алкоголя имели 15 процентов мужчин, из них 5,4 процента - ежемесячно и чаще. 11,5 процента опрошенных имели признаки передозировки алкоголя", - такие печальные цифры привела в интервью VB.KG Татьяна Борисова, нарколог с многолетним стажем работы в службе наркологии.

И вряд ли ситуация с тех пор изменилась в лучшую сторону. Если не сказать, что проблема усугубилась.

"Запомните главное – никаких безопасных доз алкоголя в действительности не существует. Есть всего лишь относительно переносимые для сердечной мышцы дозировки, но малейший выход за этот порог в любой момент может оказаться фатальным, - пояснил VB.KG главный сосудистый хирург Минздрава Талайбек Байсекеев. – Больше всего при употреблении алкоголя страдают печень и почки. Сердце - третий по счету орган, влияние алкоголя на который наиболее губительно. Этанол разрушает клетки сердечной мышцы и склеивает эритроциты в кровяном русле. В ответ на такое пагубное влияние алкоголя на систему кровообращения сосуды стремительно расширяются, а кровоток, наоборот, замедляется".

Как пояснил Талайбек Абдыбекович, у алкоголиков со стажем кровь превращается в творожную массу, а сгустки слипшихся эритроцитов, циркулируя по всему кровотоку, формируют закупорки сосудов. Образовавшиеся тромбы препятствуют доступу питательных веществ и кислорода к сердцу. Сердечная мышца утрачивает природную эластичность, постоянно работает на пределе возможностей. Почти неизбежно все это приводит к инфаркту миокарда.

По данным ВОЗ, алкоголизм является причиной 200 болезней со стороны нервной, сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта и других органов. В мире каждый 6-ой мужчина умирает из-за болезней, приобретенных на фоне алкогольной зависимости. Большинство же пациентов с алкогольной зависимостью, конечно, отрицают у себя эту болезнь. Алкоголь как причина заболеваемости в мире стоит на 9 месте, а в Кыргызстане - на 5. Представляете, какая это нагрузка на государство, на каждую семью!

"Алкоголизм, как и любую другую болезнь, легче предупредить и избавить человека от этой зависимости в самом начале, - сказала VB.KG заместитель главного врача Республиканского центра наркологии Жылдыз Бакирова. – Поэтому сотрудники центра в качестве профилактики алкоголизма в стране разработали антиалкогольную программу и внедряют ее пока в нескольких центрах семейной медицины и в центрах общеврачебной практики.

На днях наркологи познакомили своих коллег - семейных врачей и узких специалистов объединенного ЦСМ №1 Бишкека и Центра общеврачебной практики в села Сокулук Чуйской области с этой программой.

Как пояснила Жылдыз Бакирова, программа предусматривает обучение, как верно выявить признаки алкоголизма на раннем этапе, чтобы кардиологи, терапевты, неврологи и другие специалисты, владея полученными знаниями, могли выявить симптомы у человека, склонного к зависимости от алкоголя, и направить его на лечение. "Научно доказано, что на ранних стадиях болезни, мы сможем предотвратить зависимость, - сказала Бакирова Жылдыз. – И, конечно, помимо профилактики, одна из самых перспективных мер - грамотная молодежная политика в стране".⠀

Кстати

Кыргызстан уже несколько лет занимает от 94 до 96 места в рейтинге среди 181 стран по уровню потребления алкоголя среди населения. Недалеко ушел от нас Казахстан. Ситуация в других странах ЦА намного лучше.