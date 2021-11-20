Погода
$ 84.79 - 84.90
€ 95.47 - 96.97

В Узбекистане свыше 26 тысяч непривитых граждан отстранены от работы

185  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

26 008 жителей Узбекистана, которые не получили вакцину против COVID-19, отстранены от работы. Об этом сообщили в Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики.

После того как в августе текущего года власти запретили трудоустраивать не прошедших вакцинацию от COVID-19 работников, Санэпидслужба провела проверки в бюджетных организациях и хозяйствующих субъектах. Всего проведено около 28 тысяч проверок, в ходе которых выявлено 50 056 непривитых сотрудников, почти 39 тысяч из них – работники бюджетных организаций.

Свыше половины невакцинированных были отстранены от работы, в 2 225 случаях оштрафованы работодатели. Деятельность 175 организаций была временно приостановлена.

Закон, позволяющий отстранять от работы сотрудников, которые не прошли вакцинацию, был подписан президентом Узбекистана 3 августа: соответствующие поправки внесли в статью 113 Трудового кодекса и статью 28 Закона "Об охране здоровья граждан".

Так, согласно новой редакции статьи 113, в случае отказа работника от прохождения профилактической прививки "при наличии угрозы распространения карантинных и других опасных для человека инфекционных заболеваний, работодатель вправе не допускать его к работе". Министр юстиции республики Русланбек Давлетов после принятия поправок пояснил, что работодатель может только отстранить сотрудника от работы, но не уволить его.

Ранее, 17 июля, республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом объявила вакцинацию обязательной для работников ряда сфер. В том числе – для работников образовательных и медицинских учреждений, сферы услуг, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и других. Представители всех этих категорий, не имеющие медицинского отвода от прививок, должны были пройти полную вакцинацию до 1 ноября.

По данным Минздрава на 17 ноября, в Узбекистане трехэтапную вакцинацию против COVID-19 полностью прошли около 5 млн человек, первую дозу получили свыше 16 млн. Всего на указанную дату в стране использовано 30,5 млн доз вакцины.

Источник: Фергана


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409583
Теги:
вакцина, Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  