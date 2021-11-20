В Узбекистане свыше 26 тысяч непривитых граждан отстранены от работы

26 008 жителей Узбекистана, которые не получили вакцину против COVID-19, отстранены от работы. Об этом сообщили в Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики.

После того как в августе текущего года власти запретили трудоустраивать не прошедших вакцинацию от COVID-19 работников, Санэпидслужба провела проверки в бюджетных организациях и хозяйствующих субъектах. Всего проведено около 28 тысяч проверок, в ходе которых выявлено 50 056 непривитых сотрудников, почти 39 тысяч из них – работники бюджетных организаций.

Свыше половины невакцинированных были отстранены от работы, в 2 225 случаях оштрафованы работодатели. Деятельность 175 организаций была временно приостановлена.

Закон, позволяющий отстранять от работы сотрудников, которые не прошли вакцинацию, был подписан президентом Узбекистана 3 августа: соответствующие поправки внесли в статью 113 Трудового кодекса и статью 28 Закона "Об охране здоровья граждан".

Так, согласно новой редакции статьи 113, в случае отказа работника от прохождения профилактической прививки "при наличии угрозы распространения карантинных и других опасных для человека инфекционных заболеваний, работодатель вправе не допускать его к работе". Министр юстиции республики Русланбек Давлетов после принятия поправок пояснил, что работодатель может только отстранить сотрудника от работы, но не уволить его.

Ранее, 17 июля, республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом объявила вакцинацию обязательной для работников ряда сфер. В том числе – для работников образовательных и медицинских учреждений, сферы услуг, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и других. Представители всех этих категорий, не имеющие медицинского отвода от прививок, должны были пройти полную вакцинацию до 1 ноября.

По данным Минздрава на 17 ноября, в Узбекистане трехэтапную вакцинацию против COVID-19 полностью прошли около 5 млн человек, первую дозу получили свыше 16 млн. Всего на указанную дату в стране использовано 30,5 млн доз вакцины.

Источник: Фергана