В США предложили не признавать Путина президентом России с 2024 года

Конгрессмен-демократ, сопредседатель Комиссии Конгресса США по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссии) Стив Коэн и его заместитель, республиканец Джо Уилсон внесли на рассмотрение Палаты представителей резолюцию, требующую прекращения признания Соединенными Штатами Владимира Путина президентом России, если он останется у власти после 2024 года. Соответствующая резолюция опубликована на сайте офиса Коэна.

"Палата представителей считает, что поправки 2020 года к Конституции Российской Федерации были приняты в нарушение законов и международных обязательств Российской Федерации; отказ от ограничения срока президентских полномочий в результате этих поправок является незаконным; и любая попытка президента Российской Федерации Владимира Путина остаться на своем посту после истечения его нынешнего и последнего срока полномочий 7 мая 2024 года будет служить основанием для непризнания со стороны Соединенных Штатов", - сказано в тексте проекта резолюции.

Конгрессмены указывают, что статья 81 Конституции Российской Федерации, принятой 25 декабря 1993 г., гласит, что "одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд".

Авторы резолюции упоминают, что в РФ состоялось так называемое "голосование за поправки" в Конституцию, однако отмечают, что согласно сообщениям, процесс проходил с большим количеством нарушений - "принуждении избирателей, многократном голосовании, вбросе бюллетеней и нарушении тайны голосования, а также односторонним освещением в СМИ поправок, в то время как противники поправки не получили эфирного времени в СМИ, их предвыборные митинги были запрещены, а их веб-сайты заблокированы".