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В столице проходит спартакиада среди лиц, имеющих инвалидность

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- Назгуль Абдыразакова
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С 3 ноября по 3 декабря 2021 года на спортивных базах Бишкека проходит спартакиада среди лиц с ограниченными физическими возможностями. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города Бишкека.

По ее данным в рамках спартакиады проходят соревнования по армреслингу и настольному теннису. В спортивном мероприятии участвуют более 500 спортсменов – юниоры и взрослые.

"Цель соревнований – популяризация и развитие спорта среди ЛОВЗ в городе Бишкеке, повышение спортивного мастерства и определение сильнейших спортсменов в Кыргызской Республике. К участию допускаются ЛОВЗ по зрению, слуху, с нарушением опорно-двигательной функции и центральной нервной системы.Организатором выступает управление физической культуры и спорта мэрии городе Бишкеке", -говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/409588
Теги:
спартакиада, Бишкек, ЛОВЗ
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