ЦИК КР провела симуляцию дня голосования

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики организовала симуляцию дня голосования в селе Новопокровка Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

По данным пресс-службы, мероприятие включало в себя полный цикл выборного процесса, что позволило протестировать готовность программы и оборудования ко дню голосования на выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, назначенных на 28 ноября 2021 года.

"В начале мероприятия было показано, как в день голосования будут соблюдаться санитарные ормы (температурный контроль, обработка рук санитайзером, выдача каждом избирателю защитной маски).

Также СМИ показали, какие меры принимает ЦИК КР для того, чтобы обеспечить доступ на участки избирателей с инвалидностью (кнопки вызова, пандусы, информационные стенды на избирательных участках располагаются таким образом, чтобы обеспечивалась их доступность для избирателей, которые используют коляски или имеют трудности при самостоятельном передвижении. Во всех УИКах имеются в наличии увеличительное стекло (лупа) и/или трафарет Брайля).

На примере участка, выбранного для симуляции, было продемонстрировано, как будет обеспечена информированность избирателей (раздача газет с кандидатами, баллотирующимися по одномандатным округам в этой области, размещение информационных плакатов, демонстрация информационных роликов и т.д.).

"ЦИК завершила разработку новой программы для АСУ по подсчету голосов избирателей, также завершена разработка программы свода данных всех участков на центральный сервер и программы отображения данных. Сегодня мы как раз тестируем эту программу.

Для дня голосования осталось 10 дней, и по всей республике началось тестирование поступления сигналов с участков на центральный сервер. Тестирование будет проводиться все 10 дней до дня голосования.

ЦИК также проведет симуляцию голосования в городе Кара-Суу, параллельно будет тестироваться программа обеспечения кибербезопасности применения всех технических средств в рамках выборного процесса. Надеюсь, что принятыми мерами удастся обеспечить надежность и бесперебойную работу программ свода данных, подсчета итогов голосования и программы безопасной передачи сигнала", - информировала председатель ЦИК КР Нуржан Шайлдабекова.

Наблюдателям от кандидатов и политических партий, а также средствам массовой информации были показаны этапы выборов - процедуры до открытия избирательных участков, организацию голосования, закрытие избирательных участков и подсчет голосов избирателей.

Первый этап включал в себя подготовку до открытия избирательного участка. Председатель УИК провела жеребьевку, согласно которой определились члены уастковой избирательно комиссии, которые будут контролировать в день голосования работу оператора и совместно с ним проводить идентификацию граждан в электронном списке избирателей; осуществлять регистрацию граждан в бумажном списке избирателей; выдавать избирательные бюллетени; осуществлять контроль за прохождением избирателей в кабины для тайного голосования, опусканием избирательных бюллетеней в ящики для голосования.

После этого был вскрыт опечатанный сейф УИК, в котором находятся список избирателей данного участка, избирательные бюллетени, печать участковой избирательной комиссии, документы по результатам голосования вне помещения и оборудование с электронным списком избирателей. Председатель УИК огласила число избирателей, включенных в списки избирателей по данной участку.

Наблюдатели смогли визуально ознакомиться и сопоставить бумажный и электронный списки избирателей.

Присутствующим были показаны пустые ящики для голосования (АСУ), которые были опломбированы печатью ЦИК КР. Такде были подготолены контрольные листы, в которых указываются номер участка, время опускания, ФИО членов УИК, присутствующих кандидатов, представителей кандидатов и партий. Указанные лица подписывают контрольные листы и листы заверяются печатью УИК, контрольные листы опускаются в АСУ.

Далее председатель УИК объявила количество бюллетеней, полученных от окрыжной избирательной комиссии, и сколько из них было выдано для голосования вне помещения. Бюллетени были пересчитаны и оглашены, наблюдатели смогли визуально с ними ознакомиться. Количество бюллетеней было занесено в протоколы об итогах голосования и их увеличенные формы, переданы по ведомости по 100 штук членам УИК.

Избирателям, принявшим участие в голосовании, было выдано по 2 избирательных бюллетеня. На выборах депутатов по одномандатному округу избиратель ставит в избирательном бюллетене:

отметку в квадрате, относящемуся к кандидату; либо к позиции "Против всех".

На выборах депутатов по единому округу избиратель ставит:

в одной части избирательного бюллетеня отметку в одном квадрате, относящемуся к политической партии; в другой части избирательного бюллетеня отметку в одном квадрате, относящемуся к порядковому номеру кандидата; в случае, если не делает свой выбор в пользу ни одной политической партии, то ставит отметку в квадрате к позиции "Против всех".

Наблюдатели увидели, что в кабине для голосования размещаются информационные материалы о всех кандидатах, политических партиях, в очередности, определенной жеребьевкой; списки кандидатов каждой партии с указанием порядкового номера каждого кандидата.

Также вся информация о кандидатах размещается на портале "ТАЛАПКЕР", на плакатах в избирательных участках, в областных газетах, которые раздаются избирателям.

В ходе симуляции было подробно рассказано, как происходит подсчет голосов. После завершения голосования неиспользованные бюллетени, которые остались на рках членов УИК, должны быть погашены, равно как и неипользованные бюллетени, оставшиеся в сейфе.

Все погашенные бюллетени подсчитываются, упаковываются в сейф-пакет, который скрепляется печатью комиссии и подписями ее членов, с указанием количества бюллетеней внутри. Число всех погашенных бюллетеней заносится в протоколы об итогах голосования.

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, дополнительно проверяется путем подсчета чеков. Составляется акт о числе избирательных бюллетеней, выданных избирателям. Копию акта, заверенную подписью председателя и печатью участковой избирательной комиссии, выдают присутствующим кандидатам, представителям кандидатов, политических партий, средств массовой информации, наблюдателям, затем данные заносятся в протокол увеличенной формы.

Перед непосредственным (ручным) подсчетом голосов избирателей председатель УИК объявляет предварительные итоги голосования по автоматически считывающим урнам, о чем составляется отдельный акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования и оглашается перед всеми присутствующими. Отчеты автоматически считывающей урны, заверенные печатью, первичные и итоговые отчеты по идентификации, заверенные печатью, выдаются всем представителям кандидатов политических партий, наблюдателям, находящимся в помещении для голосования.

Окружная избирательная комиссия принимает от УИК первые экземпляры протоколов об итогах голосования вместе с другой избирательной документацией и подводит итоги голосования на соответствующей территории путем сложения содержащихся в них данных.

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных всех участковых избирательных комиссий подводит итоги голосования на соответствующей территории по одномандатному округу и по единому округу.