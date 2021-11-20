В СНГ усилится роль Торгово-промышленных палат стран-партнеров

"Развитие межпалатного сотрудничества, а также задачи и функции торгово-промышленных палат в новой реальности" – под таким названием прошло очередное заседание Совета руководителей ТПП стран СНГ. Оно состоялось в формате видеоконференции с участием глав и представителей таких структур Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистан, Туркменистана, Узбекистан, Внешнеторговой палаты Казахстана и Исполнительного комитета СНГ.

Лейтмотивом заседания стало укрепление взаимодействия между ТПП, их содействие торгово-экономическому и межрегиональному сотрудничеству, партнерству деловых кругов на пространстве Содружества. Вниманию коллег была представлена информация о Межгосударственной программе инновационного сотрудничества на период до 2030 года, предложения по устранению барьеров во взаимной торговле, другие актуальные инициативы.

По итогам заседания принят пакет важных решений. В частности, стороны договорились активизировать обмен необходимой информацией и опытом, способствовать реализации совместных проектов, созданию благоприятной для партнерства нормативной базы, развитию межрегиональных и приграничных связей, разработке и принятию мер для поддержки предпринимателей после негативных последствий пандемии COVID-19.

Большое внимание уделяется развитию выставочно-ярмарочной деятельности, ее цифровых направлений и форматов, регулярному проведению международных и межрегиональных выставочно-конгрессных мероприятий, подготовке выставочных кадров, в том числе с помощью использования цифровых методов обучения.

Предстоит также сформировать и регулярно обновлять единый календарь выставок и ярмарок, организуемых на территории стран СНГ, содействовать расширению сети Центров коммерциализации инноваций, провести анализ потребностей делового сообщества в технологических решениях и имеющихся разработках с целью выстраивания межрегиональной и межстрановой кооперации, проинформировали Департаменте экономического сотрудничества Исполнительного комитета Содружества.