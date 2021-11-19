Сегодня ЦИК должен будет решить судьбу Рыскелди Момбекова

Сегодня Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов, возможно, примет решение в отношении кандидата в депутаты от партии "Социал-демократы" Рыскелди Момбекова. По крайней мере, сегодня должно быть пройти заседание Центризбиркома по этому вопросу с участием самого Момбекова

Напомним, вчера на заседании ЦИК КР начальник следственного отдела ГСУ ГКНБ Бакли Жаналиев сообщил, что у Рыскелди Момбекова оказался фальшивый диплом КНУ имени Жусупа Баласагына.

По данным представителя ГКНБ, Момбеков в этом вузе никогда не учился, а диплом под такими номером и серией был выдан некоему Михаилу Стародубцеву.

В самой партии назвали этот инцидент попыткой "надавить на оппозиционного депутата, сорвать его успешную агитационную кампанию".