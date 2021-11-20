Вышла в свет книга режиссера Каридина Акматалиева "За нами Москва"

Известный кыргызский режиссер Каридин Акматалиев рассказал, что написал и сам издал книгу "За нами Москва".

По его словам, одной из первых его работ на Кыргызфильме была работа по созданию документального фильма о генерале-майоре Иване Васильевиче Панфилове.

- После сдачи фильма "тема не отпускала". Я работал в архивах, искал. Написал большой сценарий к фильму о генерале Панфилове. Но к сожалению, выпустить фильм не удалось. Потому решил собрать все накопленное в книгу, что-то еще добавил, дописал, доосмыслил. Ведь в архивах попадались очень разные документы, сопоставления. Для современного читателя это может быть интересным. Недавно на встрече со школьниками меня спросили почему в Кыргызстане не снимают фильмы о войне, почему говорим о героях только по праздникам. Знаете, я призадумался. Для хорошего кино нужны средства, но все-таки, вопрос то правильный. Не исключено, что кто-то прочтет книгу и ему захочется сделать кино, создать игровой фильм. - рассказывает Каридин Акматалиев.

Книгу можно приобрести в магазине "Раритет" или у автора.