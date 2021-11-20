Школьникам показали хронику об Иване Панфилове и первом памятнике герою

В бишкекской школе-гимназии № 24 имени Аалы Токомбаева состоялся показ короткометражного фильма "Мой генерал" о генерале-майоре, Герое Советского Союза Иване Васильевиче Панфилове. Кроме этого, была показана архивная хроника об открытии первого на территории Советского Союза памятника герою войны Ивану Панфилову в столичном парке 7 ноября 1942 г. из бетона.

По инициативе поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш", сотрудники Архива кино и фотодокументов смогли отыскать в каталогах документальные кадры, запечатлевшие момент открытия памятника во время войны.

- Мы были поражены, когда мы говорили о том что памятник является историческим артефактом, исторической ценностью, мы всегда в рассказах пытались напомнить что памятник действительно уникальный: во время войны правительство, Сталин сочли важным провести конкурс для создания памятника, и во время войны скульпторы выполнили задание, и во время открытия у памятника у подножия монумента стояли солдаты, которые после отправились на фронт, а после войны - выжившие приходили к памятнику герою-генералу вспомнить своих друзей. Для многих памятник генералу-майору Панфилову еще в 1942 стал символом будущей Победы!

И когда мы посмотрели кадры хроники, и документальный фильм "Мой генерал" - все сошлось! Мы поразились, что наши предположения оказались настолько верны. На кадрах хроники мы видим воинов, стоящих в стою у исторического памятника, мы можем разглядеть их лычки, кубари на шинелях.,оружие, морщинки на лицах, глаза. Мы видим как сбрасывается полотно с новенького памятника, видим скульптора Ольгу Мануилову, и супругу погибшего военачальника.

А уже в документальном послевоенном фильме видим как ветераны, возможно, панфиловцы, парадным строем идут мимо памятника в день Победы. Потому и решили показать хронику современникам, детям - как хранителям памяти. - рассказывают поисковики.

Когда поисковики готовились к показу фильма, обнаружили в титрах фамилию режиссера - Каридин Акматалиев. Координатор "Бессмертного полка-Кыргызстан" Зуля Набиулина помогла с контактами. И он был приглашен на показ фильма в школу № 24 в Бишкеке. Каридин Акматалиев рассказал, что фильм снят по сценарию Леонида Дядюченко, а проходили съемки в 1973 году. А также что после этого им был написан сценарий художественного фильма "Панфилов", который снять не удалось. Но он смог подготовить и издать на свои средства книгу "Занами Москва" по мотивам рассказов, собранных метериалов, сценария.

- При работе над фильмом поразился героизму и дерзости казахского героя-панфиловца Момушулы. Подразделения под его командованием четыре раза были окружены и четыре раза он выводил их к Панфилову. Настоящий боевой командир. И мы должны совместно с казахскими, российскими исследователями изучать историю, чтобы действительно в ней разбираться. - рассказал Каридин Акматалиев.

Поисковики рассказали, что при подготовке к встрече выясняли, что это за люди - участники фильма. Пробовали "пробить" по имени фамилии в базе данных "Память народа". В итоге удалось немного узнать о фронтовой судьбе лейтенанта Жилинского Николая Александровича. В документах указано, что он участник кровопролитной битвы за Ржев. Также за освобождение нескольких населенных пунктов во время боев на Калининском фронте, он и был награжден орденом Отечественной войны 2 степени. И там же 10.08.1942 г был ранен осколком в ногу, и ее пришлось ампутировать. Ветеран вернулся в Киргизскую ССР, где продолжил работу. Это он в кадре фильма "Мой генерал" рассказывает о встречах с генералом Панфиловым.

После просмотра учитель истории школы гимназии № 24 Кайрыл Сагынбековна Куйкеева рассказала школьникам о битве за Москву, демонстрируя презентацию, карту. Рассказ получился емким, эмоциональным, понятным. Важно, что учитель "не забрасывала" учеников цифрами и фактами, а вместе с ними старалась разобрать переломный в истории войны период.

Заместитель директора по воспитательной работе школы-гимназии №24 имени АалыТокомбаева Лариса Николаевна Купавцева добавила, что в школе работает поисково-исследовательская группа по сбору информации по 40-ой отдельной стрелковой бригаде, штаб которой в 1941 году находился в здании 24-ки.

О том как хранится хроника, документальные фильмы в архиве документов рассказал главный инженер Архива Игорь Алексеевич Прасолов.

Акцию по показу документальной хроники поддержало Министерство обороны Кыргызской Республики. Исторические кадры увидят в частях и подразделениях. Планируется также приглашение специалистов в области истории и кинематографии, сотрудников архивов.