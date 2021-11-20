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Борьбу КР с отмыванием доходов отметили на международном уровне

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- Евгений Денисенко
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В Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) определили дальнейшие приоритеты. Это произошло на 35-м пленарном заседании, которое состоялось в режиме видеоконференции с участием представителей государств-членов данной группы и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

ЕАГ была создана в 2004 году и в настоящее время является ассоциированным членом ФАТФ- межправительственной организации, которая занимается выработкой мировых стандартов в соответствующей сфере. В ФАТФ входят 37 стран и две международные организации, а в ЕАГ - Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, статус наблюдателя при ней имеют 16 стран и 23 международные организации. В минувшем году был заключен Меморандумом о взаимопонимании между ЕАГ и ЕАЭС.

Как сообщили в Федеральной службе по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг), в ходе заседания ее глава Юрий Чиханчин вновь был избран главой ЕАГ - на 2022-2023 годы. Также были утверждены основные приоритеты председательства на данный период.

Среди них - завершение 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ, реализация согласованных подходов координации технического содействия государствам-членам в преддверии 3-го раунда, разработка и имплементация мер по минимизации выявленных наднациональных рисков в Евразийском регионе, разработка механизма повышения эффективности национальных "антиотмывочных" систем по проблеме возврата активов, мониторинг рисков использования виртуальных валют в преступных целях, повышение финансовой грамотности на пространстве ЕАГ в рамках реализации образовательных проектов как ключевого элемента общей безопасности.

В ходе пленарного заседания был заслушан отчет Кыргызстана и отмечен прогресс страны в совершенствовании системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, поддержана инициатива России о проведении первой Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая проходила с мая по ноябрь 2021 года. Подчеркнуто, что соревнования такого рода призваны способствовать повышению общей информационной, финансовой и правовой грамотности молодежи государств-членов ЕАГ. А наиболее одаренным предоставляется возможность определить свой дальнейший жизненный путь через знакомство с передовыми направлениями развития науки и технологий в обозначенной области.

Как сообщал ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, в финал олимпиады вышли 500 человек. Из них 440 российских школьников и студентов и 60 студентов из вузов стран ближнего зарубежья: Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Было принято решение, что победители олимпиады получат дополнительные возможности при поступлении в вузы. Например, школьники смогут без вступительных испытаний поступить на бюджет по программам бакалавриата и специалитета. А студенты - без экзаменов поступить на бюджет в магистратуру или аспирантуру в вузы - участники Международного сетевого института.


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URL: https://www.vb.kg/409600
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