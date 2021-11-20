В СНГ формируется миссия наблюдателей на выборах в парламент КР

Заканчивается формирование Миссии наблюдателей от СНГ на выборах в парламент Кыргызстана – Жогорку Кенеш, назначенных на 28 ноября. Об этом сообщили в штабе миссии.

Отмечается, что по состоянию на 19 ноября поданы документы на аккредитацию 189 наблюдателей. Они представляют Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Межпарламентскую Ассамблею государств – участников СНГ, Парламентскую Ассамблею ОДКБ, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, а также Исполнительный комитет СНГ.

Тем временем, по информации штаба, уже прибывшие в республику долгосрочные наблюдатели продолжают мониторинг выборной кампании. И к сегодняшнему дню ознакомились с ходом избирательной кампании в Чуйской области.

Руководители окружных избирательных комиссий проинформировали о ходе подготовки к выборам, о поступивших жалобах и обращениях, о принятых по ним мерах. Речь шла и о деятельности окружных и участковых избирательных комиссий в условиях пандемии COVID-19, о содействии политическим партиям и кандидатам в депутаты в проведении встреч с избирателями.

Представителям миссии также рассказали о работе по уточнению списков избирателей, методическому и техническому обеспечению избирательных участков. Мониторинг продолжается.