Председательство в ЕАЭС перейдет от Казахстана в Кыргызстану

Полтора десятка документов, содействующих дальнейшему углублению интеграции в рамках Евразийского экономического союза, подписано по результатам очередного заседания его Межправительственного совета, состоявшегося в Ереване. 18 ноября оно прошло в узком, а 19-го – в широком составе.

В заседаниях приняли участие премьер-министры Армении Никол Пашинян, Беларуси Роман Головченко, Казахстана Аскар Мамин (в данный момент он также возглавляет Евразийский межправительственный совет), председатель Кабинета министров Кыргызстана – руководитель администрации президента республики Акылбек Жапаров, председатель правительства России Михаил Мишустин, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. А также - премьер-министры Кубы Мануэль Марреро Крус и Узбекистана Абдулла Арипов, председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов.

Подписанные документы связаны с сырьевым обеспечению металлургических предприятий государств – партнеров на 2021–2024 годы, повышением уровня их обеспеченности стратегически важными лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения, производство которых должно быть обеспечено в Союзе до 2024 года, созданием благоприятных условий для развития электронной торговли.

Принятые премьер-министрами стран ЕАЭС решения также направлены на развитие взаимной торговли, обмен сведениями, входящими в состав кредитных историй, регулирование алкогольного рынка, реализацию других актуальных задач.

Была заслушана информация о ходе работы по сближению позиций государств Союза в рамках климатической повестки, рассмотрены некоторые актуальные аспекты биологической безопасности в рамках ЕАЭС. Межправсовет одобрил подготовленные ЕЭК и согласованные государствами Союза совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, балансы спроса и предложения стран-союзниц по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2021–2022 годы, рассмотрел соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок.

В настоящее время, по информации Евразийской экономической комиссии, ею совместно со странами ЕАЭС ведется работа по реализации 35 мероприятий. Они направлены на полное устранение 14 препятствий в сферах технического регулирования, государственных (муниципальных) закупок, трудовой миграции, внутреннего рынка. Также разрабатываются 6 международных договоров, готовится принятие системных решений органов Союза различного уровня.

В частности, предстоит решить вопросы относительно признания документов об ученых степенях и ученых званиях, об обороте сильнодействующих веществ и культурных ценностей, взимании вывозных таможенных пошлин. Сейчас проводятся внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу соглашения о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Союза.

Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится в конце января – начале февраля 2022 года в Алматы.

"Отношения внутри ЕАЭС строятся на принципах взаимовыручки, равноправного партнёрства, взаимного уважения и учёта интересов каждого государства, - заявил в ходе заседания широком составе глава правительства РФ Михаил Мишустин. - Уверен, что это позволит нам и дальше эффективно развивать торгово-экономическое сотрудничество и воплощать в жизнь новые перспективные совместные проекты во всех областях. А главное – мы вместе продолжим делать всё необходимое, чтобы обеспечить на евразийском пространстве беспрепятственное движение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Выполнить утверждённые президентами Стратегические направления развития союза до 2025 года. Создать в наших странах комфортные условия для жизни, работы и ведения бизнеса",

Состоявшееся заседание Межправсовета ЕАЭС, отметил Мишустин, - заключительное в текущем году. Российский премьер поблагодарил казахстанских партнёров за активное председательство в Союзе. И пожелал успехов Кыргызской Республике, к которой оно перейдёт в следующем году.