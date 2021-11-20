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Компартия Китая определила базовые принципы работы на будущее

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- Нина Ничипорова
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Прошедший VI пленум ЦК Компартии Китая XIX созыва разъяснил, как "корабль социализма с китайской спецификой продолжит рассекать волны и смело двигаться вперед, ни перед чем не останавливаясь".

По итогам прений принят целый ряд ключевых документов, которые определяют базовые принципы политики правящей в КНР партии на десятилетия вперед. Самым заметным из них стала "Резолюция о важнейших достижениях и историческом опыте КПК за сто лет борьбы". Название не должно вводить в заблуждение: это не "учебник истории", а документ, выявляющий самые действенные политические находки КПК, которые будут применяться и в будущем.

По словам участников пленума, этот документ дает "ясно понять, в чем кроется наш успех в прошлом, и что может гарантировать наш успех в будущем". Он призван "упрочить уверенность в собственном пути… обеспечить согласованность действий всей партии…　сплотить все народы страны".

Как отмечает агентство "Синьхуа", под руководством Коммунистической партии Китая, которая совсем недавно отметила свое столетие, Китай стремится превратиться к середине 21-го века в "великую модернизированную социалистическую державу".

Ожидается, что стремление к модернизации второй по величине экономики мира и страны-лидера в торговле товарами принесет огромные дивиденды миру, страдающему от пандемии COVID-19, увеличивающегося протекционизма и нарастающих изменений климата. Как заявил генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин: "Развитие Китая - это возможность для всего мира".

Новый вариант для других стран и народов

Современный Китай предлагает совершенно новый подход, путь и модель, предоставляя новые возможности постоянно меняющемуся миру. Мирный подъем Китая, беспрецедентный как по масштабам, так и по скорости, фактически продемонстрировал отсутствие универсальной модели развития, а также то, что стиль, прижившийся на Западе, не является единственным жизнеспособным вариантом модернизации.

Хотя теория модернизации и берет свое начало на Западе, она ни в коем случае не эквивалентна вестернизации. В своем стремлении к модернизации Китай полон решимости не следовать западному пути агрессии, колонизации и экспансии, не собирается грабить и не колонизировать зарубежные страны, а также переносить внутренние конфликты и кризисы за границу.

Кроме того, он не намерен распространять по миру свой собственный путь развития. Китайская модель модернизации - это новый вариант для других стран и народов, которые хотят ускорить свое развитие, не утратив при этом своей независимости.

Самобытности пути китайского развития было уделено особое внимание. В коммюнике 6-го пленума ЦК КПК 19-го созыва, говорится, что под руководством крупнейшей в мире правящей партии "китайский народ успешно открыл китайский путь модернизации, создал новую форму человеческой цивилизации, проложил развивающимся странам новые пути к модернизации".

На пресс-конференции по итогам пленума директор центра политических исследований ЦК КПК Цзян Цзиньцюань подчеркнул, что Китай продолжит строить свою демократию и не намерен копировать опыт Запада: "Демократия - это не эксклюзивная практика западных стран... Мы не намерены выслушивать лекции Запада по этому поводу, поскольку их демократия не всегда работает". Он напомнил, что пока 81 процент американцев беспокоятся о судьбе своей демократии, в Китае 95 процентов населения поддерживают правительство, 98 процентов - политику Компартии Китая.

Сесть на экспресс-поезд развития

Когда страна с населением в 1,4 млрд человек осуществит модернизацию, откроются огромные глобальные возможности. Это особенно актуально с учетом того, что по оценкам экспертов вклад Китая в глобальный экономический рост в ближайшие 5-10 лет составит от 25 до 30 процентов. Высшее руководство Китая вновь заявляет о готовности пригласить страны всего мира "сесть на экспресс-поезд развития Китая".

Состоявшееся недавно 4-е Китайское международное импортное ЭКСПО, в котором приняли участие почти 3000 предприятий из 127 стран и регионов мира, продемонстрировало готовность Китая к дальнейшему открытию своего обширного рынка. На этой "платформе мирового класса" было в общей сложности заключено предварительных соглашений по приобретению товаров и услуг на сумму более 70 млрд долл. США.

Китай вновь заявил о своем стремлении к открытости на более высоком уровне. Сокращая негативный список для иностранных инвестиций и защищая права на интеллектуальную собственность, Китай стремится к новому раунду открытости, характеризующемуся институциональной и системной открытостью, а также надеется создать рыночную систему, соответствующую международным правилам, положениям, управлению и стандартам.

Через 20 лет после вступления Китая в ВТО общий уровень тарифов снизился с 15,3 проц. в 2001 году до 7,4 проц., что ниже показателя в 9,8 проц., которые страна обещала при вступлении в эту организацию.

Транснациональные корпорации также расширяют свои позиции в процветающей цифровой экономике Китая, масштабы рынка которой выросли на 9,6 проц. в годовом исчислении до 5,4 трлн долл. США в 2020 году, что является вторым результатом в мире, свидетельствуют данные отчета Академии информационных и коммуникационных технологий Китая. Британский ученый и политический обозреватель Мартин Жак назвал трансформацию Китая "самой знаменательной экономической трансформацией в современной истории".

КПК продемонстрировала замечательную способность к реформированию и пообещала неустанно прилагать усилия для проведения реформ. В ключевом плане развития на ближайшие 5-15 лет, направленном на продвижение страны по пути модернизации, китайские власти пообещали принять ряд мер по реформированию. Они включают в себя высокоуровневую рыночную систему, большую динамику рынка, а также расширение возможностей государственного экономического управления.

Как отметил американский экономист Дэвид Блэр, процветающий Китай выгоден миру, "потому что он обеспечивает рынки, инновации и конкуренцию". Углубленные реформы Китая и его неуклонное стремление к высококачественному развитию принесут пользу миру, предоставляя новые инвестиционные возможности на обширном рынке, чья открытость увеличивается.

За внутренней политикой Китая и движущими силами модернизации, такими как оживление сельских районов и новая архитектоника развития "двойной циркуляции", стоят огромные инвестиционные возможности.

Чудо, которое войдет в историю

Си Цзиньпину уже удалось достичь первой столетней цели – к юбилею КПК страна, несмотря на пандемию, триумфально избавилась от крайней нищеты. Теперь поставлена задача к 2049 году – столетию КНР – сделать страну мощной социалистической державой. Для этого Си Цзиньпин дал новую жизнь лозунгу Мао Цзэдуна о всеобщем процветании.

"Со времени проведения 18-го съезда КПК социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху, необходимо продолжать двигаться вперед к достижению нашей грандиозной цели – великого возрождения китайской нации. Партия, ведя за собой китайский народ, будучи уверенной в своих силах и неустанно устремленной вперед, на основе сохранения традиционных устоев и развития инновационной деятельности добилась великих успехов в деле социализма с китайской спецификой в новую эпоху", – говорится в коммюнике.

"Драгоценный опыт" КПК заключается в десяти аспектах: "необходимо отстаивать руководство со стороны КПК, руководствоваться принципом "народ превыше всего", непрерывно продвигать теоретические инновации, неизменно сохранять независимость и самостоятельность, непоколебимо идти собственным, китайским путем, всегда помнить об интересах всего мира, непреклонно осуществлять первопроходчество и новаторство, сохранять решимость бороться, следовать курсу на единый фронт и настойчиво осуществлять революционные самопреобразования".

"Мы должны вдвойне дорожить этим опытом, придерживаться его в долгосрочной перспективе, а также непрерывно обогащать и развивать его на практике в новую эпоху", - заключили участники пленума.


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URL: https://www.vb.kg/409603
Теги:
Китай, реформы, рынок, история
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