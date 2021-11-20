В Таджикистане завершилось учение спецназовцев стран ОДКБ

В Таджикистане состоялась прошла активная фаза учения сил спецназначения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Кобальт-2021". Оно, как сообщили в его Объединенном пресс-центре, проходило 17 - 19 ноября Хатлонская области Таджикистана на базе Центра боевой и методической подготовки подразделений специального назначения Мобильных войск Министерства обороны республики.

Тема учения – "Планирование и проведение спецопераций по уничтожению незаконных вооруженных формирований". В активной фазе принял участие заместитель Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, на маневрах присутствовали наблюдатели из Координационной Службы Совета Командующих Пограничными войсками государств СНГ и Антитеррористического центра Содружества.

В процессе командно-штабной тренировки была организована апробация всех элементов межвидового взаимодействия, планирования и всестороннего обеспечения специальной операции. Во второй фазе учения – активной - спецподразделения органов внутренних дел, внутренних войск, национальной гвардии, антинаркотический ведомств и спецслужб государств ОДКБ, входящих в состав Формирований сил специального назначения КСОР, в тесном контакте с подразделениями Вооруженных Сил, Пограничных войск Таджикистана и Комитета по ЧС и ГО при его правительстве, а также военнослужащие 201-й Российской военной базы, решали учебно-тренировочные задачи. Состоялся розыгрыш практических действий сводных оперативно-боевых групп по нейтрализации бандформирований и их главарей, незаконно пересекших государственную границу.

Отработка практических действий осуществлялась в режиме реального времени, на основании непрерывно поступающих новых вводных из штаба руководства учением. Была задействована бронетехника, специальный автотранспорт, беспилотные летательные аппараты, боевые и транспортные вертолеты.

Подводя итоги учения, Валерий Семериков отметил важность проведения такого мероприятия в общей системе подготовки частей и подразделений входящих в состав коллективных сил ОДКБ. Он дал высокую оценку профессиональной подготовке и выучке сотрудников специальных подразделений всех государств – партнеров. И поблагодарил всех участников за высокую организованность и ответственность при выполнении поставленных задач, а так же за слаженность действий разнородных сил и средств, привлеченных к учениям

"Формирования сил специального назначения КСОР ОДКБ осуществили необходимые действия по борьбе с террористическими группировками, незаконными вооруженными формированиями и наркотрафикантами в ходе учения под кодовым названием – "Кобальт-2021". Оно еще раз продемонстрировало возросший уровень оперативно-боевой подготовки, полевой выучки и слаженность действий сил и средств спецподразделений органов правопорядка, специальных служб государств – членов ОДКБ, а также подразделений Вооруженных сил Таджикистана и России", - прокомментировал Семериков.