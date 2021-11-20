Погода
$ 84.79 - 84.90
€ 95.47 - 96.97

В Таджикистане завершилось учение спецназовцев стран ОДКБ

224  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Таджикистане состоялась прошла активная фаза учения сил спецназначения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Кобальт-2021". Оно, как сообщили в его Объединенном пресс-центре, проходило 17 - 19 ноября Хатлонская области Таджикистана на базе Центра боевой и методической подготовки подразделений специального назначения Мобильных войск Министерства обороны республики.

Тема учения – "Планирование и проведение спецопераций по уничтожению незаконных вооруженных формирований". В активной фазе принял участие заместитель Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, на маневрах присутствовали наблюдатели из Координационной Службы Совета Командующих Пограничными войсками государств СНГ и Антитеррористического центра Содружества.

В процессе командно-штабной тренировки была организована апробация всех элементов межвидового взаимодействия, планирования и всестороннего обеспечения специальной операции. Во второй фазе учения – активной - спецподразделения органов внутренних дел, внутренних войск, национальной гвардии, антинаркотический ведомств и спецслужб государств ОДКБ, входящих в состав Формирований сил специального назначения КСОР, в тесном контакте с подразделениями Вооруженных Сил, Пограничных войск Таджикистана и Комитета по ЧС и ГО при его правительстве, а также военнослужащие 201-й Российской военной базы, решали учебно-тренировочные задачи. Состоялся розыгрыш практических действий сводных оперативно-боевых групп по нейтрализации бандформирований и их главарей, незаконно пересекших государственную границу.

Отработка практических действий осуществлялась в режиме реального времени, на основании непрерывно поступающих новых вводных из штаба руководства учением. Была задействована бронетехника, специальный автотранспорт, беспилотные летательные аппараты, боевые и транспортные вертолеты.

Подводя итоги учения, Валерий Семериков отметил важность проведения такого мероприятия в общей системе подготовки частей и подразделений входящих в состав коллективных сил ОДКБ. Он дал высокую оценку профессиональной подготовке и выучке сотрудников специальных подразделений всех государств – партнеров. И поблагодарил всех участников за высокую организованность и ответственность при выполнении поставленных задач, а так же за слаженность действий разнородных сил и средств, привлеченных к учениям

"Формирования сил специального назначения КСОР ОДКБ осуществили необходимые действия по борьбе с террористическими группировками, незаконными вооруженными формированиями и наркотрафикантами в ходе учения под кодовым названием – "Кобальт-2021". Оно еще раз продемонстрировало возросший уровень оперативно-боевой подготовки, полевой выучки и слаженность действий сил и средств спецподразделений органов правопорядка, специальных служб государств – членов ОДКБ, а также подразделений Вооруженных сил Таджикистана и России", - прокомментировал Семериков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409605
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  