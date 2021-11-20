В ЕАЭС граждане смогут обращаться за займами на всей его территории

В рамках Евразийского экономического союза делаются решительные шаги по сближению финансовых рынков. Граждане стран пятерки получат равные возможности при обращении за займами на территории всего ЕАЭС.

Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе состоявшегося в Ереване заседании Евразийского межправительственного совета. Такую возможность предоставляет подписанное в рамках заседания соглашение о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй.

"При этом банки смогут проверять историю своего клиента вне зависимости от того, какой у него паспорт, и, проанализировав риски, принимать решение о выдаче кредитов, - пояснил глава российского кабмина.

По словам Мишустина, пандемия продемонстрировала, что взаимодействие участников ЕАЭС остаётся устойчивым даже в самых непростых обстоятельствах. Постепенно экономики стран Союза восстанавливаются. За первые девять месяцев текущего года взаимная торговля выросла более чем на 30%, экспорт в третьи страны увеличился практически на 40%, импорт – на четверть. Хорошую динамику показывает объём торговли сельскохозяйственной продукцией: "Мы полностью удовлетворяем свои потребности в зерне, сахаре, растительных маслах и некоторых других продуктах за счёт собственного производства".

Как подчеркнул Михаил Мишустин, страны ЕАЭС активно занимаются обеспечением свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. В текущем году ликвидированы три барьера и два препятствия. Утверждена "дорожная карта" по устранению изъятий и ограничений на едином рынке до конца следующего года. И нужно делать всё возможное, чтобы исключить серые схемы работы на едином рынке.

Как показала практика последних лет, один из наиболее действенных механизмов для этого маркировка товаров. Благодарим наших партнёров за поддержку столь перспективного направления в деятельности Евразийского экономического союза. Мы организовали маркировку обуви, парфюмерии, шин, фотокамер, товаров лёгкой промышленности и отдельных видов молочной продукции. Принято решение о поэтапной маркировке бутилированной воды. Считаем, что необходимо расширение такого механизма и на другие виды товаров. Это позволит усилить контроль за оборотом продукции и бороться с контрафактом на всей территории "пятёрки". Это поможет нам "обелить" рынок", - убежден глава правительства РФ.

По его словам, востребованы и единые для всех стран союза инструменты регулирования электронной торговли. Распространение коронавируса подтолкнуло её быстрое развитие. "Поддерживаем предложение комиссии по созданию "дорожной карты" в этой сфере. У наших предпринимателей должны появиться чёткие и понятные правила работы, исключающие дополнительную административную нагрузку. Разумеется, с опорой на современные технологии и бизнес-процессы", - подчеркнул Мишустин.