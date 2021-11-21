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Польшу обвинили в оккупации Ирака

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Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Польшу в причастности к оккупации Ирака. Об этом сообщает РИА Новости.

В эфире "Радио России" Захарова заявила, что Польша, теперь пытающаяся остановить наплыв беженцев из Иракского Курдистана, прежде участвовала в оккупации одного из регионов Ирака. "Польша была среди тех, кто оккупировал Ирак, - утверждает она. - Сколько было польских солдат? Две с лишним тысячи. Под Польшей, под польским военным контингентом, целый был регион. Не район города, а регион".

По словам Захаровой, Польша отвечала за порядок на подконтрольной ей территории Ирака. "То есть оккупантами были, - заметила дипломат. - Правда, сейчас себя так не называют".

Столкновения на белорусско-польской границе начались 8 ноября, когда с территории Белоруссии в приграничную полосу пришла колонна мигрантов и попыталась проникнуть в Европейский союз. В течение нескольких дней к скоплению мигрантов присоединялись малые группы. В итоге их количество достигло нескольких тысяч. Польша обвинила белорусские власти в искусственном создании миграционного кризиса.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/409624
Теги:
Ирак, Польша
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