Жайнагуль Бокушева: Коронавирус легче заражает больных ХОБЛ и курящих

"У людей, страдающих хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), а также у курящих выше риск заразиться коронавирусом", - сказала в интервью VB.KG семейный врач ЦСМ №15 Жайнагуль Бокушева.

"Установлено, что коронавирус проникает в организм в первую очередь через определенный тип белка в носоглотке и бронхах. Количество этого белка в носоглотке и бронхах по каким-то причинам больше у курящих и больных ХОБЛ, чем у других людей, поэтому вирусу легче "зацепиться" и начать самовопроизводство, постепенно попадая в легкие и вызывая пневмонию. Но, как установлено, если человек бросает курить, то количество опасного белка в носоглотке и бронхах снижается, что уменьшает риск инфицирования коронавирусом", - пояснила она.

Всплеск коронавирусной пневмонии в нашей стране может быть связан с этим фактором?

- Он, конечно, сыграл свою роль. Вообще уровень заболеваний органов дыхания в стране достаточно высокий. И одно из ведущих мест среди них занимает хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Но большинство больных даже не подозревают, что страдают ею.

Жайнагуль Арслановна, какова распространенность ХОБЛ в нашей стране в последние годы?

- Кыргызстан, судя по данным ВОЗ о ситуации с болезнями легких, уже много лет продолжает занимать одно из первых мест среди стран Европы и Азии и по количеству больных, и по уровню смертности от легочных болезней. Каждый 10 человек в возрасте старше 40 лет болеет ХОБЛ. По данным Национального статистического комитета, только за восемь месяцев этого года от болезней легких умерли 1130 человек. По уровню смертности они занимают пятую строчку после болезней сердца, онкологических, заболеваний органов пищеварения и внешних причин.

С чего все начинается?

- Начинается все с хронического кашля, чаще по утрам, с небольшим количеством мокроты. На кашель и мокроту человек, как правило, не обращает внимания и не чувствует себя больным. Многие люди просто не понимают, что это очень опасные симптомы. Судя из беседы с пациентами во время приема, некоторые вообще думают, что кашель и мокрота по утрам - это нормальное явление. Не обращают внимания и на самый грозный симптом - одышку. Многие надеются, что это пройдет скоро. Увы, она уже сама по себе не пройдет. И только тогда, когда больные уже не могут подняться даже на третий-пятый этаж без одышки, приходят, но функция дыхания уже значительно снижена.

Коварство ХОБЛ как раз и заключается в том, что формирование необратимых изменений в бронхах и легких начинается задолго до появления первых симптомов заболевания.

Раньше хронические обструктивные болезни легких называли, хроническим обструктивным бронхитом, "кашлем курильщика", но в настоящее время врачи пришли к выводу, что ХОБЛ – это медленно прогрессирующее заболевание дыхательных путей, поражающее не только бронхи, но и легочную ткань.

Каковы причины болезни?

- Наши коллеги из Национального центра кардиологии и терапии во главе с доктором медицинских наук профессором Талантом Сооронбаевым проводили национальное исследование легочного здоровья при поддержке Минздрава и зарубежных специалистов в этой области. Они обследовали четыре тысячи жителей двадцати сел Нарынской и Чуйской областей, причем целые семьи. И, судя по результатам, основная причина высокой заболеваемости и смертности от бронхолегочных недугов, в частности ХОБЛ - это курение. Об этом свидетельствуют исследования и в других странах, где много курят. Более 30 процентов мужчин в двадцати обследованных нашими специалистами селах курят.

Но страдают, как установлено, не только активные курильщики, но и пассивные. Вот пример - женщина никогда не курила, а у нее диагностируют ХОБЛ. Причина - муж курил всю жизнь в квартире. Есть и еще два больших фактора. Это – просто катастрофическое загрязнение воздуха в столице. А в селах - внутри жилища. Как правило, оно вызвано тем, что люди используют в качестве топлива кизяк, некачественный уголь. Дым от их сгорания очень вреден для легких. Третья причина высокой заболеваемости и смертности от болезней легких - это острые респираторные вирусные инфекции. О них почему–то у наших граждан сложилось мнение как о несерьезных болезнях. А зря.

В семьях, которые обследовали коллеги-пульмонологи (а их было более одной тысячи), даже понятия не имели, что такое острые респираторные вирусные инфекции. А между тем уже доказано: если перенести грипп на ногах, то вирус гриппа может вызвать осложнения со стороны сердца, почек и других органов. Вот поэтому так опасен, казалось бы, безобидный грипп.

Какие изменения происходят в легких при ХОБЛ?

- Длительное воздействие табачного дыма и других вредных факторов приводит к сужению бронхов из-за спазма мелких мышц, утолщения и отека слизистой оболочки, повышенной выработки слизи, которая блокирует просвет бронхов. В результате развиваются необратимые изменения стенки бронхов, нарушаются механизмы защиты бронхов от инфекции. Итогом является прогрессирующее нарушение дыхания, когда легкие перестают справляться с обеспечением организма кислородом.

Когда вы общаетесь с пациентами, какие аргументы приводите, убеждая их бросить курить?

- Первый аргумент - отказ от курения в любом случае улучшит состояние, даже на поздних стадиях. Второй - это продлит жизнь. И третий - экономический аспект. Сегодня сигареты стоят недешево и будут еще дорожать. Стоит посчитать, сколько денег уходит в дым, и подумать, что эти деньги можно было бы потратить на что-то полезное. К счастью, меры, которые государство предпринимает для сокращения курения, приносят реальные результаты. И надо продолжать борьбу с курением еще активнее.

Кстати: фонд ОМС напоминает, что пациенты с хронической обструктивной болезнью легких при наличии приписки по месту жительства и показаний могут получить бесплатный базовый пакет медицинских услуг, куда входят общий анализ крови, мочи, микроскопия мочевого осадка, анализ мокроты, определение сахара в крови и моче, холестерина в крови, ЭКГ.

Прием и консультация врача проводятся бесплатно.

Пациенту со статусом застрахован предоставляется право на приобретение льготных лекарств по дополнительной программе ОМС со скидкой до 50% в аптеках, заключивших договор с Фондом ОМС, например, на такие препараты, как сальбутамол, беклометазон и другие.

В рамках Программы государственных гарантий при госпитализации в стационар по направлению семейного врача пациенты с ХОБЛ в зависимости от наличия прав на льготы вносят сооплату.

По всем вопросам можно позвонить на 113 - горячую линию Фонда ОМС с 9.00-18.00 часов, кроме выходных дней.