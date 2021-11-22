Работа начнет приносить реальные доходы. Гороскоп с 22 по 28 ноября

Продолжается коридор затмений, который завершится 4 декабря, Луна продолжает убывать, но созидательное влияние Венеры позволит стабилизировать эмоции и найти решение накопившихся проблем в отношениях

Овен – кризис в финансах и карьере будет преодолён. Появится возможность переговорить с влиятельными людьми, попасть на приём к руководству или в госорганы и решить важные вопросы. Благодаря поддержке нужных людей и получении документов, начнут расти доходы. Удачными окажутся инвестиции. Золотых гор вам не пообещают, но выгода от вложений окажется ощутимой. Уже стоит приступить к выбору и покупке новогодних подарков. Вы сумеете удивить их будущих обладателей.

Телец – творческий подход к обыденным делам сделает их не только интереснее, но и доходнее. Вы поймёте в каком направлении важно развиваться сейчас для получения признания и более высоких доходов. Хорошими новостями поделятся деловые партнёры и друзья, что также вдохновит на покорения новых целей. Романтика вашем сердце заиграет новую мелодию благодаря комплиментам любимого человека. Появится возможность устроить уже сейчас непродолжительный вояж, либо вплотную заняться планированием встречи Нового года.

Близнецы – работа начнёт приносить реальные доходы, а самочувствие улучшится. Друзья или родственники помогут найти дополнительные источники доходов, либо приободрят во время подготовки к собеседованию, настроив на победу. Визит в различные инстанции и к руководству также окажется продуктивным, вы сумеете получить то, зачем обращались. Ощутимые победы придадут сил, но о дипломатии не забывайте. Излишняя самоуверенность может бросить день на деловые и дружеские отношения.

Рак – в доверительной и дружественной атмосфере пройдут деловые встречи, что поможет прийти к согласию по сложным вопросам, заключить договора. Больше станет общения с домочадцами, родственниками и друзьями. Получив приглашения на вечеринки, различные досуговые мероприятия, постарайтесь уместить их в свои планы на эту неделю. Помимо ярких эмоций эти мероприятия предоставят шанс разрешить возникшие в недавнем прошлом недоразумения. Свидания предопределят судьбу личных отношений, а если семья давно создана, утройте для второй половинки романтический ужин.

Лев – можно продолжать бесконечные споры, в попытке отстоять истину, но этот разговор окажется лишь звеном в длинной цепочке противостояния и есть ли смысл тратить на него силы. А можно заняться привычными делами, здоровьем и новой дополнительной работой. У вас появятся силы и свежее видение привычных вопросов, благодаря чему результаты вашей работы окажутся выше ожидаемых, что обеспечит дополнительные доходы, которые смело можно будет потратить на красоту, шопинг и кое-что отложить в заначку.

Дева – принципиальность руководства и домочадцев удивят, поскольку их несогласие с вашими доводами поставит в тупик разговор. Проявив гибкость, вы благополучно преодолеете преграды и большую часть времени посвятите поездкам, свиданиям, развитию и вечеринкам. Даже серьёзный деловой разговор пройдёт легко, если добавить в общение немного юмора. Обмениваясь идеями в непринуждённой обстановке, вы сможете выйти на масштабные проекты, которые также легко воплотятся в жизнь. Если сердце пока свободно, вы можете познакомиться с будущей второй половинкой.

Весы – пребывание в социальных сетях и интернете ограничьте просмотром образовательных и развивающих постов, вебинаров. Увлекшись общением, вы не только умудритесь попасть в словесные дуэли, но потеряете время. Оторвитесь от гаджетов и займитесь не менее приятными вещами – шопингом и подготовкой к Новому году. Полезно посетить СПА – салоны, провести серию косметологических процедур. Деньги для этих целей найдутся. Освободившись от навязчивого общения, вы увеличите доходы.

Скорпион – вам дадут высказаться и после длительного периода непринятия вашего мнения, вас наконец-то начнут ценить. Вспомнятся предыдущие советы, предостережения, критика. Время показало ценность ваших слов и теперь общение как с коллегами и деловыми партнёрами, так и домочадцами, друзьями будет строиться на других принципах. К вам вернётся роль лидера, что позволит провести серию успешных деловых встреч и устроить запоминающийся досуг, вечеринки и романтическое свидание.

Стрелец – теплота общения с близкими людьми вернёт душевное равновесие, а вместе с ним здоровье и силы. Начнут решаться финансовые вопросы, увеличатся доходы, а подарок любимого человека тронет до глубины души. Включаться в активную деловую деятельность не спешите. Деловые партнёры и знакомые пока не готовы расстаться с пальмой первенства, а потому всячески начнут бороться за своё право продолжить единоличное управление. Оставьте эти споры, вскоре всё встанет по своим местам.

Козерог – сейчас не время всю работу и заботы тащить на себе. Перегружая себя хлопотами, вы подрываете здоровье и, в частности, поясницу. Вы с лёгкостью сможете поручить часть дел и забот коллегам, друзьям и родственникам. Действуя сообща, вы быстрее придёте к желаемой цели, а на этом пути лучше узнаете другу друга и обзаведётесь полезными знакомствами. Продуктивно пройдут деловые поездки и увлекательно выезды на природу. Даже межсезонье не станет помехой загородному отдыху.

Водолей – сложится подходящая ситуация для общения с влиятельным человеком, благодаря которому решатся проблемные вопросы на работе, оформятся документы и преодолеется финансовый кризис. Обладая хорошей поддержкой и нужными связями, не хвастайтесь и не зазнавайтесь. Коллеги и знакомые итак ревностно будут относиться к вашему успеху, а если вы ещё и подадите повод, они с радостью ухватятся за него, дабы втянуть вас в новый конфликт.

Рыбы – вы окажетесь в центре внимания. Возможно участие в важных деловых мероприятиях или образовательных проектах, где ваша роль окажется в числе главных. Сообщения из-за рубежа приблизят долгожданные встречи и поездки. Кризис в личной жизни завершится и вы окажитесь с тем человеком, который вас действительно любит. А вот посещение различных инстанций может доставить непредвиденные проблемы. Воздержитесь от комментариев. Вскоре проблемы решатся и без нервотрёпки.