Число мигрантов на стройках Москвы может увеличиться

Председатель Центрального комитета профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов не исключает возможности роста числа мигрантов на стройках Москвы после пандемии. Об этом он заявил в интервью "Московской газете".

"Мы не видим со стороны чиновников реальных шагов для сокращения количества трудовых мигрантов. Не исключено, что число мигрантов на московских стройках может вырасти после окончания пандемии", - полагает Каримов.

"Я приветствую мнение чиновников о необходимости замещения дешевой рабочей силы высококвалифицированными кадрами. Но реальных предпосылок прогнозировать сокращение числа иностранных рабочих на столичном рынке строительства пока нет. Это долгий процесс, требующий серьезных вложений, готовности правительства планомерно работать в этом направлении и консолидированных действий работодателей-застройщиков с государственными институтами. Для замещения иностранных мигрантов россиянами потребуется, по меньшей мере, несколько лет", - считает профсоюзный лидер.

"В худшем случае, ситуация на рынке труда останется без изменений, более того, после окончания пандемии доля мигрантов на стройках, в том числе, в программе реновации увеличится", - добавил Ренат Каримов.

По его словам, вопрос регулирования миграционного процесса зависит исключительно от политической воли правительства.

"Заявление двух-трех чиновников о необходимости сокращения числа мигрантов на стройках Москвы еще ни о чем не говорит. Ситуация серьезно изменится, когда на уровне правительства заговорят о реформах. Пока мы видим, что, похоже, власти не готовы вводить жесткие ограничительные меры. Это свидетельствует о том, что миграционный фактор рабочей силы важен для развития страны", - аргументирует свою точку зрения Каримов.

Также председатель профсоюза отмечает, что нарастающая естественная убыль населения не позволит сократить долю иностранных рабочих: "При таких условиях, когда остро не хватает рабочих рук, покрыть потребность строительного рынка местными рабочими ресурсами невозможно. Поэтому, хотим мы этого или нет, но миграционный прирост стал серьезным демографическим ресурсом для нашей страны".

По мнению Каримова, замещению мигрантов россиянами не способствует и то, что "местные жители не хотят работать на стройках". Но из вышеперечисленных проблем он считает эту проблему наименее серьезной, "поскольку вопрос тут упирается лишь в размер оплаты труда". И уточняет, что сегодня размер заработка у мигрантов на столичных стройках сильно разнятся - некоторые работодатели подняли заработную плату до 60-70 тысяч рублей, но у многих приезжих доход не превышает 40 тыс. рублей.

Вместе с тем, как сообщил в интервью телеканалу "Россия-1" мэр Москвы Сергей Собянин, число мигрантов, работающих на столичных стройках, уже уменьшилось более чем в два раза, "по крайней мере в рамках нашего городского заказа".

"Мы уже давно работаем над программой постепенного вытеснения, замещения на ключевых городских проектах мигрантов. Потому что наши российские специалисты, москвичи или люди, которые приезжают из других регионов, это люди, которые постоянно работают в этих отраслях. Это другой уровень квалификации", - проинформировал Собянин.