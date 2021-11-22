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В Доме-Музее Фрунзе завершаются сразу две большие выставки

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- Александр Тузов
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В Кыргызском государственном мемориальном доме-музее Михаила Фрунзе до конца ноября будут работать две выставки: "Юсуп Абдрахманов. Государственный деятель. Патриот. Народный герой" и "Образ Михаила Фрунзе в изобразительном искусстве".

Об этом читателям сайта VB.KG просит напомнить директор мемориального дома-музея Бакытбек Бакчиев.

На 1-м этаже музея на выставке в честь 120-летия со дня рождения главы Правительства Советского Кыргызстана 1927-1933 годов Абдрахманова представлены редкие документы и материалы, некоторые их них экспонируются впервые. Среди них написанные председателем Совнаркома Кыргызской АССР Юсупом Абдрахмановым деловые письма Иосифу Сталину, которые были под грифом "совершенно секретно", недавно найденные сведения о роли Абдрахманова в строительстве Туркестано-Сибирской железнодорожной магистрали, в том числе ветки Фрунзе – Кант – Быстровка – Рыбачье.

А на 3-м этаже музея – выставка подлинников художественных полотен, на которых запечатлен Михаил Фрунзе в прошедшем в Пишпеке детстве, юности в соседнем Верном-Алматы и в Санкт-Петербурге, в годы революционной и государственной деятельности.

Большая часть живописных картин – полотна известных художников Сабырбека Акылбекова, Василия Булгакова, Александра Любимова, Алтымыша Усубалиева.

Важно отметить, что недавние открытия друзей мемориального музея, бишкекско-московских историков Асель Данияровой и Владимира Шварца, наполняют все эти старинные живописные полотна новым смыслом. Как выяснилось, Михаил Фрунзе за несколько дней до своей гибели спас друзей–кыргызов во главе с братьями Шабдановыми от незаконной высылки из Кыргызстана в Северный Казахстан.


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URL: https://www.vb.kg/409649
Теги:
выставка, музей, Фрунзе
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