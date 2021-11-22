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В РФ найдены останки бойца из Кыргызстана. Родных просят откликнуться

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- Светлана Лаптева
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В поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" обратился коллега из России Руслан Лукашов, который сообщил, что объявлен поиск родных солдата из Кыргызстана, чьи останки и медальон найдены в Смоленской области.

- Вопрос в том, что если судить по данным, которые сохранились на полуистлевшем вкладыше в смертный медальон вписаны фамилия "Турусбеков Т. - это тот кому боец просил сообщить в случае его гибели на фронте. Также читается только имя Арстанбек и нечетко (у)рбеков.

Его имя "не бьётся в ОБД". Записка плохо сохранилась, так как находилась в металлической капсуле. Прочитать помогли эксперты, в том числе данные - призыва или рождения. Мы надеемся что кыргызстанцы помогут нам установить имя , адрес бойца, найти его родных, потомков. И кто-то сможет прибыть на церемонию перезахоронения. Фото записки можно будет увидеть после заключения экспертизы. - рассказал Руслан Лукашов.

Данные самой записки-вкладыша в смертный медальон:

Киргизская ССР, Фрунзенская обл., ст. Джам-Бул, Будёновский р-н, Талды-Булакский с/совет, колхоз Джаны-Турмуш.

….(у)рбеков Арстан(б)ек. Получить: Турусбеков Т…

Большая просьба помочь установить о каком бойце идет речь, возможно это ваш земляк, родственник.

- Солдат должен вернуться домой или должен быть похоронен с почестями там, где воевал в Смоленской области. Тысячи людей до сих пор ищут данные о своих родных, погибших и пропавших без вести и не могут найти. Давайте сделаем все возможное, чтобы провести быстрый и качественный розыск данных. Возможно боец из Таласа, возможно из Казахстана. Без помощи людей нам не справиться. Дело в том что в ОБД мемориал он совсем не числится. И скорее всего он входит в категорию пропавших без вести - так думают родные. А боец воевал и погиб за Родину,- обращаются к кыргызстанцам поисковики.

3-го декабря в России проводят День неизвестного солдата. Конечно . по логике, нет неизвестных солдат, всех призывали и отправляли на фронт официально. И очень важно чтобы эта обязанность - сообщить семье о судьбе солдата и сделать так, чтобы солдат был похоронен с почестями должны соблюдаться во всех государствах.


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URL: https://www.vb.kg/409662
Теги:
ВОВ, Россия, Кыргызстан, поиски
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