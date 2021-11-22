В США водитель внедорожника сбил 20 человек на параде

В воскресенье на рождественском параде, в городе Уокешо, штат Висконсин, водитель внедорожника въехал в толпу, сбив не менее 20 человек, сообщает Reuters.

Начальник полиции города сообщил, что задержан подозреваемый и найден его автомобиль. Он отметил, что в результате инцидента погибли несколько человек, но их точное число пока неизвестно. Неизвестно, связан ли инцидент с терроризмом, добавил он.

Напомним, в июне 2020 года полиция Сиэтла (штат Вашингтон) задержала вооруженного мужчину, который въехал в толпу на машине, открыв стрельбу на пересечении 11-ой Авеню и Пайн-стрит. На ходу он выстрелил в человека, затем остановился и вышел из машины. После этого он был задержан.

В 2017 году грузовик въехал в толпу людей в Стокгольме. ЧП произошло на Дроттнинггатан - главной пешеходной улице города.

В 2016 году в Ницце на грузовике в толпу людей на набережной въехал 31-летний Мохамед Лауэж-Булель. Погибли 86 человек, а ранения получили 308. Нападавший был застрелен полицией, а ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".