Решение суда по иску Розы Горбаевой: 50 тысяч сомов за жестокое обращение

Суд в Бишкеке вынес решение по иску 51-летней жительницы Майлу-Суу Розы Горбаевой о выплате компенсации за содержание в изоляторе временного содержания сроком более трех лет. Суд частично удовлетворил заявление женщины и вынес решение о выплате ей 50 тысяч сомов при иске в 10 миллионов сомов. Об этом сообщает Коалиция против пыток в Кыргызстане.

В 2020 году Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин рассмотрел жалобу Горбаевой, которая стала первой женщиной в КР, обратившейся в этот комитет.

Правозащитники сообщали, что она больше трех лет, пока шли следствие и суды, провела в шести разных изоляторах временного содержания в разных городах несмотря на то, что закон позволяет содержать подозреваемых в ИВС всего 48 часов.

В правозащитной организации "Справедливость" отметили, что содержание Горбаевой в этих ИВС "унижало ее человеческое достоинство, было равносильно жестокому бесчеловечному обращению и носило дискриминационный характер".

Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин после рассмотрения заявления кыргызстанки признал факт дискриминации в ее отношении и потребовал от правительства Кыргызстана предоставить надлежащую компенсацию.

16 ноября Первомайский районный суд столицы частично удовлетворил иск Горбаевой, обязав выплатить ей 50 тысяч сомов. Пострадавшая с решением суда не согласна и намерена обжаловать его в вышестоящей инстанции.

"Услышав решение суда, я не сдержалась. Я расплакалась. В Кыргызстане справедливости нет. За три с половиной года мучений в ИВС обязали выплатить 50 тысяч сомов. Я сужусь не ради денег, это вопрос принципа", - рассказала Горбаева после суда.

За эти три года Горбаева отсидела в 6 ИВС и при помощи адвокатов Джалал-Абадской правозащитной организации "Справедливость" обратилась в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, который 1 декабря прошлого года вынес решение по данной жалобе.

Роза Горбаева была задержана в 2013 году по подозрению в убийстве. Более трех лет она провела в изоляторах временного содержания.

В 2016 году женщина была приговорена к 12 годам лишения свободы и начала отбывать срок в женской колонии. В 2018 году вышла на свободу по амнистии.

"Я содержалась в ИВС городов Таш-Комур, Майлуу-Суу, Джалал-Абад, Базар-Коргон, Ноокен и Баткен. Никаких условий нет, туалет внутри камер, кушали там же. В ИВС Майлуу-Суу душ без двери, а он прямо напротив мужской камеры. Сотрудники милиции постоянно били нас", - вспоминает Горбаева.

В Кыргызстане всего 7 следственных изоляторов, которые расположены в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Каракол, Нарын и Чуйской области. Женские камеры предусмотрены только в СИЗО Бишкека и Джалал-Абада. В некоторых случаях женщин также переводят в камеры для несовершеннолетних в СИЗО села Вознесеновка Чуйской области.