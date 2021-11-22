Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 95.08 - 96.57

Решение суда по иску Розы Горбаевой: 50 тысяч сомов за жестокое обращение

177  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Суд в Бишкеке вынес решение по иску 51-летней жительницы Майлу-Суу Розы Горбаевой о выплате компенсации за содержание в изоляторе временного содержания сроком более трех лет. Суд частично удовлетворил заявление женщины и вынес решение о выплате ей 50 тысяч сомов при иске в 10 миллионов сомов. Об этом сообщает Коалиция против пыток в Кыргызстане.

В 2020 году Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин рассмотрел жалобу Горбаевой, которая стала первой женщиной в КР, обратившейся в этот комитет.

Правозащитники сообщали, что она больше трех лет, пока шли следствие и суды, провела в шести разных изоляторах временного содержания в разных городах несмотря на то, что закон позволяет содержать подозреваемых в ИВС всего 48 часов.

В правозащитной организации "Справедливость" отметили, что содержание Горбаевой в этих ИВС "унижало ее человеческое достоинство, было равносильно жестокому бесчеловечному обращению и носило дискриминационный характер".

Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин после рассмотрения заявления кыргызстанки признал факт дискриминации в ее отношении и потребовал от правительства Кыргызстана предоставить надлежащую компенсацию.

16 ноября Первомайский районный суд столицы частично удовлетворил иск Горбаевой, обязав выплатить ей 50 тысяч сомов. Пострадавшая с решением суда не согласна и намерена обжаловать его в вышестоящей инстанции.

"Услышав решение суда, я не сдержалась. Я расплакалась. В Кыргызстане справедливости нет. За три с половиной года мучений в ИВС обязали выплатить 50 тысяч сомов. Я сужусь не ради денег, это вопрос принципа", - рассказала Горбаева после суда.

За эти три года Горбаева отсидела в 6 ИВС и при помощи адвокатов Джалал-Абадской правозащитной организации "Справедливость" обратилась в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, который 1 декабря прошлого года вынес решение по данной жалобе.

Роза Горбаева была задержана в 2013 году по подозрению в убийстве. Более трех лет она провела в изоляторах временного содержания.

В 2016 году женщина была приговорена к 12 годам лишения свободы и начала отбывать срок в женской колонии. В 2018 году вышла на свободу по амнистии.

"Я содержалась в ИВС городов Таш-Комур, Майлуу-Суу, Джалал-Абад, Базар-Коргон, Ноокен и Баткен. Никаких условий нет, туалет внутри камер, кушали там же. В ИВС Майлуу-Суу душ без двери, а он прямо напротив мужской камеры. Сотрудники милиции постоянно били нас", - вспоминает Горбаева.

В Кыргызстане всего 7 следственных изоляторов, которые расположены в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Каракол, Нарын и Чуйской области. Женские камеры предусмотрены только в СИЗО Бишкека и Джалал-Абада. В некоторых случаях женщин также переводят в камеры для несовершеннолетних в СИЗО села Вознесеновка Чуйской области.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409665
Теги:
ООН, права человека, пытки, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  