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В городе Токмок прошло рейдовое мероприятие "Забота"

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- Айжан Мамбеталиева
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Сотрудниками милиции было проверено два торговых и рыночных места, один железнодорожный вокзал, один автовокзал, девять компьютерных клубов. Также было проверено восемь АЗС и автомоек, одиннадцать мечетей и одно медересе, девять кафе и баров, семь - подвальных, чердачных помещений, а также две теплотрассы.

По результатом проведенных рейдовых мероприятий сотрудниками милиции было доставлено для проведения профилактических бесед

25 несовершеннолетних, поставлены на профилактический учет трое несовершеннолетних, предоставлена информация в отдел образовании о четырех несовершеннолетних, которые не посещают учебные заведения. Также сотрудники милиции посетили более 20-несовершеннолетних, которые проживают в неблагополучных семьях.

В рамках проведенных профилактических и рейдовых мероприятий сотрудниками милиции ОВД города Токмок проверено более 150 домовладений с охватом населения более 320 человек. По результатам которых были выявлены трое несовершеннолетних, родители которых находятся на заработках за рубежом.

В настоящее время по окончанию рейдовых мероприятий сотрудниками ИДН ОВД города Токмок продолжаются профилактические мероприятия с несовершеннолетними по предупреждению преступлений и правонарушений в общеобразовательных учреждениях в виде лекционных занятий.


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URL: https://www.vb.kg/409668
Теги:
дети, Токмак, профилактика, милиция
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