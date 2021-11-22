Проект железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" может быть провальным

В Кыргызстане общественность обсуждает, предложенный кабинетом министров вариант строительства железной дороги по маршруту "Китай-Кыргызстан-Узбекистан".

Президент общественного фонда "Борьба за мир" Валерий Булашов считает, что чиновники КР предлагают заведомо невыполнимый и провальный проект, который не воплотиться ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем. Булашов направил обращение в Кабмин.

"Акылбек Жапаров и руководство Минтранса предлагают заведомо невыполнимый и провальный проект, предусматривающий строительство транзитной трассы в очень тяжелых условиях, планируя пробить в горах 22 туннеля общей протяженностью в 56 километров.

Это заведомо невыполнимая задача и цель. Я говорю это как человек, который сам участвовал в строительстве самого длинного туннеля в Кыргызстане - через перевал Тоо-Ашуу протяженностью в 2,6 километра. Этот союзный проект реализовывался во времен высшего рассвета экономического могущества СССР, но даже тогда на это потребовались более 10 лет. Он был начат в начале 60-х годов прошлого века и завершен только в начале 70-х годов.

Построить железную дорогу по тому проекту, который одобрил Акылбек Жапаров и Минтранс, не представляется возможным - ни в ближайшем будущем, ни когда-либо в отдаленном будущем. И даже дело не в том, что только на то, чтобы построить 22 туннелей общей протяженностью в 56 километров, потребуются более 10 миллиардов долларов и примерно 100 лет, как минимум.

Дело в том, что такая транзитная трасса не будет представлять никакого интереса для транзита грузопотоков через Китай в Европу и обратно.

Есть только один путь построения такого транзита - по самому короткому маршруту из Иркештама через Алай в город Ош и далее в Андижан. Этот маршрут будет всегда оставаться самым конкурентным и способным обеспечить процветание всего Кыргызстана и региона в целом.

Идти наперекор интересам бизнеса даже когда речь идет о незначительных потерях невозможно. В случае с этим проектом, который предлагает Акылбек Жапаров и собирается найти инвесторов, речь идет о многократном удорожании проекта. Ведь железную дорогу через Иркештам можно построить в течение одного года и общие расходы можно ужать до 500 и даже 300 миллионов долларов. Тогда как только на строительство сети туннелей во втором варианте потребуется в 20 раз больше денег, не говоря уже о возведении мостов и самой трассы, которая вдвое и даже втрое длиннее варианта транзитной трассы через Иркештам.

Так дела не делаются и надо вовремя исправить такие досадные и грубые просчеты и наказать тех инженеров и разработчиков, которые пробивали такие заведомо провальные идеи и проекты", - считает Валерий Булашов.