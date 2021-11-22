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Кыргызстанцы приняли участие в форуме молодых лидеров в Омске

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- Евгений Денисенко
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В Омске прошел форум молодых лидеров "Россия – Центральноазиатский регион". Он собрал более двухсот участников из России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

Форум был организован Федеральным агентством по делам молодежи, правительством Омской области, Омским государственным техническим университетом и проектным офисом международного молодежного сотрудничества "Россия – Центральноазиатский регион".

Основные цели форума - содействие интеграции народов, развитию дружественных и профессиональных связей между молодежью и органами государственной власти РФ и стран ЦА, поиск решений актуальных международных и глобальных проблем. К числу таковых были отнесены пандемия, неблагоприятные климатические изменения, ухудшение экологии, глобальная урбанизация и другие.

В течение трех дней участники делились лучшими молодежными практиками, узнавали, как разрабатывать и реализовывать социальные проекты, получать гранты на их воплощение в жизнь, выстраивать межкультурную коммуникацию. А в финале презентовали инициативы, которые актуальны как для центральноазиатских стран, так и для России.

Было разработано десять международных молодежных проектов, затрагивающих, в том числе, такие сферы, как экология, педагогика, волонтерство, туризм, гармонизация межнациональных отношений. В этом перечне – форумы по деловой коммуникации, по обмену опытом между педагогами России и центральноазиатских государств, платформы молодежных проектов, по развитию молодежного туризма "Тур де ЦАР", по обучению лидеров сферы межэтнических отношений "Алга - Вперед", программы обмена студентами для прохождения практики, для школьников "Экознаника", курс обучения в сфере медицинского добровольчества "Профи волонтеры".

"В частности, проект "Профи волонтеры" призван помочь более слаженно работать в условиях пандемии. Суть в следующем – мы собираем сто добровольцев из России, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана в Росси же и на протяжении трех недель обучаем их. Занимаются этим профессиональные медики. После чего волонтеры разъезжаются и в своих странах обучают еще по сто таких специалистов-добровольцев. Выходит некая цепочка. Таким образом мы сможем сформировать единую базу методов борьбы с коронавирусом",– рассказал представитель кыргызской делегации Кайратбек Марбеков.

"Все проекты получились по-своему интересными, проработанными, в каждом мы нашли интересные идеи. От Росмолодежи уже написаны письма в профильные ведомства всем нашим коллегам из стран центральной Азии с просьбой эти инициативы рассмотреть и поддержать", – отметила начальник отдела международной деятельности управления молодежных проектов и программ Росмолодежи Валерия Черногородова.

"Мы уже имеем опыт организации международных форумов. Наша область давно и тесно сотрудничает со странами Центральноазиатского региона, поэтому для нас особенно важно наладить взаимодействие и с молодежью этих государств", - говорит министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.

А председатель Совета кыргызской диаспоры Москвы Кубанычбек Осмонбеков подчеркнул роль проживающих в России диаспор для укрепления сотрудничества между ней и странами Центральной Азии.

"Диаспоры выступают мостиком между различными государствами, в нашем случае между Россией и Кыргызстаном. Важен обмен опытом при решении актуальных проблем, в том числе в межнациональной сфере. И такие площадки, как форум в Омске, предоставляют возможность для интеграции, объединения усилий", - считает Осмонбеков.


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URL: https://www.vb.kg/409676
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