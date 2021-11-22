В РФ инициируют новые программы по обучению русскому языку за рубежом

"Волонтеры русского языка" – так называется проект, который стартовал в эти дни по инициативе Общероссийского народного фронта. Его цель, как заявлено, –поддержка знания русского языка зарубежными соотечественников, а также изучения его иностранцами, которые интересуются русской культурой.

Волонтеры проведут уроки с помощью бесплатных онлайн-платформ. Слушатели и преподаватели будут находить друг друга на портале "Волонтеры русского языка". Ученику сначала потребуется пройти тест, чтобы понять уровень знания русского. Затем волонтеры разделятся на педагогов и собеседников.

Иностранцы начнут занятия с изучения алфавита и фонетики. Затем педагоги рекомендуют им учебные пособия и дадут первые практические задания. Их выполнение будет проверяться на следующем уроке.

В свою очередь Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина (Институт Пушкина) пригласил зарубежных специалистов, преподающих русский язык как иностранный (РКИ), для участия в Зимней школе – 2021.Проет реализуется совместно с Федеральным агентством по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному сотрудничеству (Россотрудничество).

Участие в Зимней школе, как сообщается, бесплатное. Принять участие могут преподаватели любой страны мира, которые учат русскому языку или ведут обучение на русском языке.

Школа проводится онлайн в два этапа. Первый этап - до 5 декабря 2021 года, включает подачу заявки и прохождение диагностики профессиональных компетенций. По ее результатам преподаватели Института Пушкина разработают программу Зимней школы, отвечающую актуальным потребностям слушателей.

Второй этап – с 13 декабря по 31 декабря 2021 года. Основная программа Зимней школы включает методические и консультационные мероприятия по тематике РКИ, знакомство слушателей с профессиональным стандартом преподавателя РКИ Института Пушкина. Данный стандарт прошел апробацию на мероприятиях во многих странах, в ассоциациях русистов. И учитывает, в том числе, универсальные требования к преподавателю в любой сфере – это уровень владения русским языком, методические, психолого-педагогические, общекультурные компетенции.

Участники Зимней школы, как заявлено, обсудят активные процессы в русском языке, современную литературу, познакомятся с разработкой и использованием электронных образовательных ресурсов, цифровых технологий, развитием гибридного обучения, получат необходимую профессиональную поддержку в области теории и практики методики преподавания РКИ

Слушатели, успешно выполнившие задания, получат сертификат Института Пушкина.

По информации российских СМИ, сегодня обучение на русском языке ведут 35 тысяч учебных заведений по всему миру. Во многих странах в этих процессах участвуют, в том числе, российские центры науки и культуры, они проводят культурные мероприятия, посвященные русской культуре, изучению русскому языку. В Кыргызстане такие центры действуют в Бишкеке и Оше.