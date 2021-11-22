В РФ инициируют запрет на сообщение о национальности преступников

Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект о запрете на распространение в СМИ и интернете сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений. Текст размещен в думской электронной базе, сообщает ТАСС.

"Проектом федерального закона…предлагается ввести запрет на распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений", - говорится в пояснительной записке.

Установление такого запрета авторы законодательной инициативы объясняют необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории РФ.

"В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны", - сказано в сопутствующих документу материалах.

Как сообщает Интерфакс, 19 ноября заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов, выступая на втором всероссийском форуме "Народы России", заявил, что медиасообществу нужно обратить внимание на проблему упоминания национальности тех, кто совершает правонарушения в России. Он также сказал о том, что, возможно, за это следует привлекать к ответственности.

"Такая проблема уже была в прошлые годы, тенденция была - когда все время говорили о лицах какой-то национальности. Но мы совместно с правоохранительными органами и самими журналистами, медиасообществом успешно ее искоренили. Не было несколько лет. Но видимо сейчас необходимо снова обратить самое пристальное внимание на это", - цитирует Интерфакс Магомедова.

По его словам, нельзя допустить попытки разжигания межнациональной напряженности и не нужно тиражировать "подобные заявления" - о лицах какой-то национальности - по отношению к тем, кто сознательно нарушил закон.