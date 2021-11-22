Маркетплейс в приложении "Мой О!": твое объявление увидят миллионы!

В Кыргызстане появился новый сервис бесплатных объявлений "О!Маркет", где можно продать или купить нужный товар или услугу.

Всего за несколько недель пользователями сервиса стали десятки тысяч кыргызстанцев, которые уже оценили его удобство и простоту использования.

Новый маркетплейс стал частью "Мой О!" – одного из самых популярных приложений в Кыргызстане с аудиторией в 2 миллиона пользователей.

Продавать легко

Размещать объявления в "О!Маркете" могут как частные лица, так и магазины.

Для этого достаточно выбрать регион, добавить описание и фото товара или услуги и дождаться модерации.

Одним из преимуществ сервиса также является отсутствие ограничений по количеству создаваемых объявлений и их показам.

Покупать удобно

Сортировка по региону позволяет пользователям просматривать все объявления в своем городе, а поиск по категориям и фильтрам помогает легко найти нужную вещь или услугу.

"О!Маркет" доступен в новой версии приложения "Мой О!". Скачивайте по ссылке: Google Play или App Store.

О приложении

Приложение "Мой О!" уже превысило отметку в 2 миллиона установок и является одним из самых популярных в Кыргызстане.

"Мой О!" позволяет:

+ Управлять номером О! и заботиться о балансе близких.

+ Моментально переводить средства на кошельки и карты банков шести стран.

+ Бесконтактно оплачивать более 1000 сервисов с баланса телефона, электронного кошелька или привязанной карты.

+ Обналичивать средства с кошелька в крупнейшей сети магазинов O!Store.

Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817. Эмитент электронных денег "О!Деньги" – ОАО "Дос-Кредобанк", лиц. НБКР №037.